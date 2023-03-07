قیمت انواع رینگ لایت در بازار ۱۶ اسفند

در این گزارش به بررسی قیمت انواع رینگ لایت در بازار پرداختیم.

 

 

 

 

 

نام کالا 

قیمت (تومان)

رینگ لایت مدل YQ-360A

۸۹۵,۰۰۰

رینگ لایت مدل live s

۳۰۰,۰۰۰

رینگ لایت مدل FRL-S۲۰

۲۳۵,۴۰۰

رینگ لایت مدل BH377A کد 0501

 

۱۲۰۰,۰۰۰

رینگ لایت مدل FOR LIVING

۳۴۰,۰۰۰

رینگ لایت کد RFL

۴۲۷,۵۰۰

رینگ لایت مدل Fill 2021

۴۰۰,۰۰۰

رینگ لایت پلوز مدل PKT3032

۶۴۰,۰۰۰

رینگ لایت مدل CM۲۶-RGB

۵۹۹,۸۰۰

رینگ لایت آرایشی سه منظوره ا Live Stream Holder Ring Light

۶۲۹,۸۰۰

رینگ لایت زومی مدل ZM14 کد 2

۲,۷۳۰,۰۰۰

رینگ لایت مدل RL-۱۴ R

۲,۱۶۴,۰۰۰

رینگ لایت سی کارو مدل ck ۴۸۰
۲,۴۲۲,۵۰۰

رینگ لایت نکسوس مدل S۲۰۰WH-GH به همراه هولدر موبایل
۴,۹۵۰,۰۰۰

 

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی نبض بازار
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برچسب ها: رینگ لایت ، قیمت رینگ لایت ، نبض بازار
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