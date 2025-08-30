ترور ابوعبیده تکذیب شد

مقاومت فلسطین شایعات رژیم صهیونیستی درباره ترور سخنگوی شاخه نظامی جنبش حماس را تکذیب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نیرو‌های امنیتی مقاومت فلسطین در بیانیه‌ای ضمن هشدار به کسانی که شایعات ترور ابوعبیده را مطرح می‌کنند، گفت: منبع این شایعه‌ها، اسرائیل است؛ بدین معنا که شایعه‌پراکنی، با اهداف اطلاعاتی خاصی صورت می‌گیرد.

در این بیانیه آمده است: تجربه ثابت کرده اسرائیل با شایعه‌پراکنی درباره ترور فرماندهان، فقط قصد دارد اطلاعات جمع‌آوری کند و پس از به روز کردن اطلاعات خود، این فرماندهان را هدف قرار دهد.

مقاومت فلسطین از ملت خود خواست که به این شایعات توجهی نکنند؛ زیرا «چنین اقدامات، در راستای جنگ روانی است و با هدف تزلزل در جبهه داخلی صورت می‌گیرد».

منبع: ایسنا

