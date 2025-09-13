علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر معظم انقلاب؛ این چه حکومتی است که در اوج وحشی گری‌های رژیم صهیونیستی علیه کشور‌های مختلف علی الخصوص نسل کشی بی‌سابقه در غزه به او کمک رسانی می‌کند و هواپیما‌های او را برای حمله به کشور‌های دیگر سوخت رسانی می‌نماید؟

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس اخبار منتشر شده قرار است اواسط ماه آبان اجلاس خاخام‌های صهیونیستی سراسر جهان که قریب به ۵۰۰ نفر می‌باشند برای اولین بار در باکو برگزار شود. سایت‌های مختلف یهودی در روز‌های گذشته اعلام کردند که قرار است جمهوری آذربایجان از ۴ تا ۶ نوامبر میزبان هفتادمین سالگرد تجمع خاخام‌های اروپایی باشد و انتظار می‌رود این اجلاس با حضور نمایندگانی از اسرائیل برگزار شود.
 
قابل ذکر است کنگره یهودیان اروپا در سال ۱۹۸۶ تاسیس شد و مقر آن در بروکسل بوده است. سایت سندیکای خبری یهود با انتشار گزارشی با اشاره به این اجلاس گفت برای اولین بار قرار است اجلاس گروه‌های یهودیان در یک کشور شیعه سکولار برگزار شود. رومن گروویچ نماینده آژانس شبه دولتی یهود که خود متولد باکو می‌باشد گفته که آذربایجان یک کشور مسلمان سکولار و نمونه‌ای درخشان در جهان است!
سایت کانادایی اخبار بین‌المللی یهود، ۷ روز پیش نوشت برگزاری کنفرانس آتی در باکو بیش از یک نقطه عطف مذهبی است!
از سوی دیگر به گفته مدیر دفتر توریسم آذربایجان در تل آویو شرکت هواپیمایی آزال آذربایجان ۱۴ پرواز در هفته بین باکو و تل آویو انجام می‌دهد و شرکت صهیونیستی آریکایز نیز قرار است در ماه اکتبر با سه پرواز در هفته شروع به کار کند و این یعنی عادی‌سازی سطح بالا در روابط آذربایجان و رژیم صهیونیستی
دکتر علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر معظم انقلاب اسلامی در یادداشتی به این اتفاق پرداخته و این اقدام جمهوری آذربایجان را مورد انتقاد قرار داده است که در ادامه می‌خوانید.

خبر برگزاری اجلاس خاخام‌های یهودی در یک کشور مسلمان شیعه بسیار مایه تعجب و تاسف است و اینجانب امیدوارم که این خبر درست نباشد. این اولین بار است که این خط‌شکنی توسط حکومت آذربایجان انجام می‌شود و یک کار ضد اسلامی و ضد حیثیت شیعه در جهان می‌باشد. 
یقیناً مردم آذربایجان که قریب به ۱۲۰۰ سال است مسلمان شده‌اند و در راه اسلام بسیار ایثار و فداکاری کردند ناراضی خواهند بود. بنظر می‌رسد هدف این اجلاس گسترش توافق ابراهیم و اضافه شدن آذربایجان به آن و همچنین دیگر کشور‌های مسلمان در آسیای مرکزی است.

اما نکته مهم این است که مردم آن منطقه قرن هاست که طرفدار اهل بیت علیهم السلام و حضرت علی علیه السلام بوده‌اند. به طور مثال حکیم بزرگ و شاعر گران مایه نظامی گنجوی که اهل گنجه بوده است و در قرن ششم می‌زیسته اینگونه می‌سراید: 

ز بعد معرفتِ کردگار لم یزلى
نبى شناسم وانگه على و آل على

خداست آن که تفکر نمودن کُنهش
قدم بُرون نهاده از حدود محتملى

نبى است آن که بُود در مکاتب تحقیق
برى کتاب کمالش ز نکته جدلى

على است آن که گدازد ز برق لمعه تیغ
حسود را، که کند نقد بوتراب على

دیگر اینکه مردم این منطقه و آذربایجان و قفقاز سال‌های طولانی در برابر بیزانس و روس‌های تزاری از اسلام دفاع کردند و زمان آلب ارسلان سلجوقی در سال ۴۶۳ هجری در نبرد ملازگرد بیزانس را شکست دادند و کل آسیای صغیر را به دین اسلام درآوردند و از آن پس در زمان ملک شاه سلجوقی که پایتختش اصفهان بود تا حلب را به قلمرو ایران افزودند.

در زمان صفویه مردم آذربایجان و آران در مقابل تهاجم عثمانی ایستادند و منطقه را حفظ کردند. همچنین در زمان فتحعلیشاه قاجار، تزار روس توسط الکساندر اول به این منطقه حمله کرد و از سال ۱۸۰۴ تا ۱۸۱۳ مردم آذربایجان با روس‌ها مبارزه کردند و در آن جنگ علی رغم ایثار عباس میرزا ایران شکست خوردند و منجر به قرارداد گلستان شد.
سپس بین سال‌های ۱۸۱۳ تا ۱۸۲۶ مردم این منطقه تلاش کردند که به علمای ایران و نجف متوسل شده و درخواست کنند که آنها را از حکومت کفار نجات دهند و این تلاش منجر به این شد که بزرگان علمای نجف و ایران و در راس آنها مرحوم کاشف الغطا نزد فتحعلی شاه رفتند و از او خواستند که هرچه زودتر آن مناطق را آزاد کند.

حدو ۱۴۳نفر از مراجع و علمای بزرگ شیعه رساله جهادیه امضا کردند برای تشویق مردم به جهاد علیه کفار روس تزاری. همچنین در سال ۱۸۲۶ سید محمد طباطبایی اصفهانی پسر مرحوم صاحب ریاض از علمای بزرگ شیعه و ملا احمد نراقی صاحب معراج السعاده و ملا مهدی نراقی و تعداد بسیاری دیگر از علما در پیشاپیش مردم تفنگ به دست گرفتند و برای جنگ با روس به قفقاز رفتند و مردم را بسیج کردند که به حکم جهاد به نیروی نظامی پیوسته و حکومت توانست به سرداری عباس میرزا تا تفلیس را پس بگیرد.

در آن زمان سردار روس سیسیانوف بود که توسط حسینقلی خان حاکم باکو کشته شد و بعد از آن تزار روس پاسکویچ را به جنگ فرستاد و در مقابل، عباس میرزا به دلیل کوتاهی فتحعلی شاه برای ارسال کمک شکست خورد و در سال ۱۸۲۸ قرارداد ترکمنچای بسته شد.
ولی مردم قفقاز باز هم ساکت ننشستند شخصیت بزرگی، چون شیخ شامل نقشبندی داغستانی از علما و عرفای بزرگ آن زمان نبردی چریکی علیه نیرو‌های روسی آغاز کرد و بعد از او پسرش جنگ را تا ۱۸۹۲ ادامه داد یعنی حدود ۶۴ سال مقاومت کردند؛ لذا تنها مردمی در تاریخ که بعد از جدایی از ایران و اشغال توسط تزار‌ها همچنان به دین اسلام پایبند ماندند و تلاش کردند که دوباره به ایران بازگردند و دست به دامان علما شدند برای اینکه این کار را انجام دهند مردم آذربایجان بودند. 

مرحوم آیت الله سید حسین بادکوبه‌ای از علمای بادکوبه در نجف بود که علمای بزرگی، چون علامه طباطبایی، آیت الله الهی طباطبایی، آیت الله بهجت، آیت الله خویی و آیت الله محمد تقی عاملی از شاگردان وی بودند. 
حاج محمد نخجوانی که از بزرگان تجار شیعه بود که کتابخانه بزرگی را در تبریز وقف کرد و در احداث کتابخانه ملی ایران نقش داشت. وی کتاب‌های مهم تاریخ تشیع را جمع آوری کرد و به کتابخانه ملی اهدا کرد.
حاج حسین ملک که فرزند ملک التجار تبریز بود و او نیز کتابخانه بزرگی تاسیس کرد و به همراه بسیاری از اموال خود، وقف آستان قدس رضوی نمود. اینها و بسیاری نمونه دیگر در تاریخ بیانگر درهم آمیختگی مردم آذربایجان با عشق اهل بیت علیهم السلام و ایرانیان است.

این سابقه درخشان تاریخی مردم منطقه قفقاز نشان می‌دهد که این مردم قرن‌هاست مسلمان و پیرو اهل بیت علیهم السلام هستند و زیر بار سلطه کفار نمی‌روند و لذا سوال این است که چرا حکومت آذربایجان دست به چنین اقداماتی می‌زند و چنین کار‌هایی در جهت تقویت روابط با رژیم غاصب صهیونی در اوج جنایت بی‌سابقه این رژیم در دنیا و ظلم به اسلام و انسانیت، انجام می‌دهد؟

این سوال برای همه مسلمانان و کشور‌های آزاده جهان مطرح است که این چه حکومتی است که در اوج وحشی گری‌های رژیم صهیونیستی علیه کشور‌های مختلف علی الخصوص نسل کشی بی‌سابقه در غزه به او کمک رسانی می‌کند و هواپیما‌های او را برای حمله به کشور‌های دیگر سوخت رسانی می‌نماید؟
مردم غیرتمند آذربایجان و آران و قفقاز قطعاً با این اقدام ضد اسلامی و ضد اعتقاداتشان به اهل بیت علیهم السلام و پایبندی شان به تشیع، ناراضی خواهند شد و این حرکت بی‌منطق و ضد اسلامی و انسانی در نهایت به زیان آذربایجان خواهد بود و به جایی هم نخواهد رسید.

