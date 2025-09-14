باشگاه خبرنگاران جوان - آیا جایز است برای تأمین مخارج و هزینه‌های جاری مسجد، اموال مسجد را که وقف نیستند به طور موقت در اختیار مردم قرار دهیم و در عوض مبالغی برای مسجد دریافت کنیم؟ این سؤال یکی از مقلدان از دفتر آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب است.

بر اساس نظر رهبر معظم انقلاب متولی امر مسجد می‌تواند برای فعالیت‌های متناسب با شأن مسجد با رعایت مصلحت، اموالی را که وقف نیستند برای مدت معین در اختیار افراد قرار دهد و مبلغی برای مسجد دریافت کند.

پیش از این هم رهبر انقلاب درباره استفاده از اموال مسجد به صورت امانت در هیأت فرموده بودند: متولی مجاز است متعلقات غیر وقفی مسجد را در صورت صلاحدید در مصارف همسو با اهداف مسجد (مانند اقامه عزای حضرت سیدالشهدا علیه‌السلام یا جلسه تلاوت قرآن کریم) به خارج از مسجد عاریه دهد.

مؤمنان توجه داشته باشند که احکام فوق فقط درباره اموال غیر وقفی مسجد است و اموالی که وقف مسجد هستند به هیچ وجه نباید در اموری دیگر مورد استفاده قرار گیرند، حتی اگر عواید آن استفاده به مسجد برسد.

منبع : فارس