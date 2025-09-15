وزیر جهاد کشاورزی گفت: برخی گاز‌های گلخانه‌ای شاید ناشی از فعالیت دامداری‌ها باشد، اما با فناوری‌های نوین بخشی از این آلایندگی حذف شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی گفت: فعالیت گاوداری‌ها و مرغداری‌ها برای امنیت غذایی است و نباید هیچ فعالیتی زندگی انسان را مختل کند، هر جا مشکلی در حوزه زیستی و بهداشتی برای زندگی انسان وجود دارد نیاز است اصلاح شود.

وی با اشاره به دید عمق در فعالیت‌های دامداری، افزود: اگر گاوداری وجود نداشته باشد باید دید بخشی از امنیت غذایی چه سرنوشتی خواهد داشت.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: برخی گازهای گلخانه‌ای شاید ناشی از فعالیت دامداری‌ها باشد اما با فناوری‌های نوین بخشی از این آلایندگی حذف شده و حتی تبدیل به احسن شده است.

نوری قزلجه ادامه داد: با توجه به موضوعات مطرح در حوزه کشاورزی در طول تاریخ شاهد بوده‌ایم که عموماً این فعالیت‌ها موجب پایداری محیط زیست شده است. اگر جایی هم مشکلی وجود دارد باید با توجه به موازین تعیین شده اصلاح شود.

به گفته وی، امروز تولیدکنندگان زنجیره تولید را کامل کرده‌اند و همان طور که از گیاهان برای تولید گوشت و شیر بهره‌گیری می‌کنند از فضولات به عنوان کود برای تقویت و رشد گیاهان استفاده می‌کنند. در واقع آلاینده‌ها تبدیل به احسن کرده و مصرف بهینه دارند.

وزیر جهاد گفت: شاید این امر در تمام دامداری‌ها اجرا نشده که همه باید کمک کنیم تا چنین شود و آسیب کمتری از این فعالیت‌ها به محیط زیست وارد شود.

