باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محمدابراهیم حسن نژاد معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد گفت:توسعه کمی واحدهای دامداری بویژه واحدهای صنعتی گاو شیری در کشور به حدی است که علاوه بر تامین نیاز لبنیات، مازاد تولید صادر می شود.

به گفته وی، پسماندی که در واحدهای گاوداری است در ارتباط با کود کاربرد دارد که در کشت علوفه واحدها بسیار موثر است و راندمان را افزایش می دهد.

حسن نژاد ادامه داد: استفاده از پسماند واحدهای گاوداری منجر به افزایش ۳۰ درصدی راندمان می شود که این افزایش راندمان ارزش افزوده ای است که به خود واحد باز می گردد.

معاون وزیر جهاد از افزایش تولید محصولات دامی در کشور خبر داد و گفت: بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار بهره بردار دام سبک و بیش از ۵۰۰ هزار بهره بردار دام سنگین در کشور فعال هستند که نتیجه تلاش آنها در سال گذشته منجر به تولید ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزارتن شیرخام و ۹۲۳ هزارتن گوشت قرمز بوده است.