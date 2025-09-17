معاون وزیر جهاد گفت: استفاده از پسماند واحد‌های گاوداری در ارتباط با کود کاربرد دارد که می‌تواند منجر به افزایش ۳۰ درصدی تولید شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محمدابراهیم حسن نژاد معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد گفت:توسعه کمی واحدهای دامداری بویژه واحدهای صنعتی گاو شیری در کشور به حدی است که علاوه بر تامین نیاز لبنیات، مازاد تولید صادر می شود.

به گفته وی، پسماندی که در واحدهای گاوداری است در ارتباط با کود کاربرد دارد که در کشت علوفه واحدها بسیار موثر است و راندمان را افزایش می دهد.

حسن نژاد ادامه داد: استفاده از پسماند واحدهای گاوداری منجر به افزایش ۳۰ درصدی راندمان می شود که این افزایش راندمان ارزش افزوده ای است که به خود واحد باز می گردد.

معاون وزیر جهاد از افزایش تولید محصولات دامی در کشور خبر داد و گفت: بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار بهره بردار دام سبک و بیش از ۵۰۰ هزار بهره بردار دام سنگین در کشور فعال هستند که نتیجه تلاش آنها در سال گذشته منجر به تولید ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزارتن شیرخام و ۹۲۳ هزارتن گوشت قرمز بوده است.

برچسب ها: واحدهای دامداری ، تولید شیرخام ، تولید گوشت قرمز
خبرهای مرتبط
تولید شیرخام به ۱۲ میلیون تن می‌رسد
امکان حذف گاز‌های گلخانه‌ای با استفاده از فناوری‌های نوین وجود دارد
قیمت دام زنده کاهشی شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
علت گرانی مرغ گرمای هوا بود
کاهش دمای هوا در نوار شمالی کشور از ابتدای هفته آینده
دستورالعمل ناظر بر «حساب امانی و خدمات بانکی مرتبط با آن» به شبکه بانکی ابلاغ شد
آغاز مزایده ۶ هزار میلیاردی کالای تملیکی با عرضه خودروی داخلی و خارجی
افزایش ۱۱ درصدی صادرات کشاورزی در ۴ ماهه نخست امسال
ضرورت واردات یک میلیون و ۲۵۰ هزارتن برنج تا پایان سال
تقویت همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه در آستانه کمیسیون نوزدهم
تولید شیرخام به ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزارتن رسید
آخرین اخبار
ضرورت واردات یک میلیون و ۲۵۰ هزارتن برنج تا پایان سال
آغاز مزایده ۶ هزار میلیاردی کالای تملیکی با عرضه خودروی داخلی و خارجی
افزایش ۱۱ درصدی صادرات کشاورزی در ۴ ماهه نخست امسال
تقویت همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه در آستانه کمیسیون نوزدهم
دستورالعمل ناظر بر «حساب امانی و خدمات بانکی مرتبط با آن» به شبکه بانکی ابلاغ شد
کاهش دمای هوا در نوار شمالی کشور از ابتدای هفته آینده
علت گرانی مرغ گرمای هوا بود
تولید شیرخام به ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزارتن رسید
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۲۶ شهریور ماه
اختصاص ۱۱ همت منابع صندوق ملی مسکن به تکمیل زیرساخت‌های آب و برق سایت‌های مسکونی
شناسنامه دار شدن برنج کیفی راهی برای کاهش قیمت از مزرعه تا سفره
ساعت شروع کار ادارت اعلام شد
ساعات کاری جدید ادارات، مدارس و بانک‌ها اعلام شد
تلاش دولت برای ورود نخستین محموله بنزین سوپر وارداتی طی هفته‌های آتی
تسهیل تجارت و سرمایه گذاری مشترک بین ایران و افغانستان
آغاز ثبت سفارش حبوبات سهمیه فصل پاییز از ۲۹ شهریور
مصرف روزانه بنزین به ۱۲۰ میلیون لیتر رسیده است
سرمایه ۹ هزار همتی راه‌های کشور/ آماده‌سازی ماشین‌آلات در استان‌ها برای فصل سرما
برخورد با فروشندگان روغن بالاتر از نرخ مصوب
تصویب مولدسازی ۱۰۷ ملک دولتی به ارزش ۲۵۰۰ میلیارد تومان
کاهش هدر رفت انرژی از طریق اتصال سامانه املاک و اسکان به توانیر
روند واردات خودرو سواری توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور اعلام شد
۶۵۰ میلیون حساب بانکی؛ پنج برابر میانگین جهانی
هزینه ۳۰ همتی منابع داخلی در شهر‌های جدید
۲ هزار همت سهم صنعت و معدن از GDP در سال ۱۴۰۳
هدف گذاری برای تجارت ۱۰ میلیارد دلاری بین ایران و پاکستان/ برقرای پرواز‌های مستقیم بین ایران و پاکستان+فیلم
بازار محصولات پروتئینی کی به آرامش می‌رسد؟
بارش باران در اردبیل و گیلان
میوه ارزان شد/ کمبودی در عرضه میوه های نوبرانه پاییز نداریم
قیمت مرغ با کاهش گرمای هوا متعادل می‌شود