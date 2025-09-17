باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری - رضا توکلی سرپرست شرکت سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی در خصوص آخرین وضعیت تولید بنزین و بنزین سوپر اظهار داشت: شرکت نفت ستاره خلیج فارس ۴۰ درصد بنزین کشور را تولید می‌کند، زمانی که این شرکت راه‌اندازی شد مصرف بنزین ۷۰ میلیون لیتر در روز بود، اما الان مصرف بنزین به بیش از ۱۲۰ میلیون لیتر در روز رسیده است.

وی با بیان اینکه هرچه بیشتر بنزین تولید می‌کنیم توسط خودرو‌های پر مصرف و خودروسازان بلعیده می‌شود گفت:قرار بود وقتی پالایشگاه ستاره خلیج فارس راه اندازی می‌شود فاز سوم آن برای هدف صادراتی راه اندازی می‌شد.

توکلی با بیان اینکه هرچه بیشتر بنزین تولید می‌کردیم توسط خودرو‌های پر مصرف و در داخل کشور مصرف می‌شودگفت: طبق ماده ۱۶ رژی‌های تجدید پذیر الزام اجرایی وجود دارد که مجموعه‌هایی که بالای یک مگاوات برق مصرف دارند یا برق خود را از تابلوی سبز بورس انرژی خریداری کنند و یا اینکه نیروگاه خورشیدی بسازند.

توکلی در ادامه در خصوص تامین آب مورد نیاز صنایع پتروشیمی گفت: عمده مجتمع‌های ما در ماهشهر و در کنار دریا قرار دارند که مشکل آب ندارند و از آب تصفیه شده دریا استفاده می‌کنند، فقط شرکت پتروشیمی خراسان که در نزدیکی بجنورد قرار دارد از پساب تصفیه شده فاضلاب شهر بجنورد استفاده می‌کند و چاه‌های زیرزمینی آن پلمپ شده است.

وی با بیان اینکه همه شرکت‌های پتروشیمی ملزم هستند ظرف سه سال آینده آب مورد نیاز خود را از منابع غیرمتعارف یعنی پساب تصفیه شده و یا آب تصفیه شده دریا استفاده کنند و حق استفاده از آب سد‌ها و یا آب‌های زیرزمینی نخواهند داشت.

وی با اشاره به اینکه ۷۳ درصد سود ما از شرکت‌هایی است که سهام غیر کنترلی در آن داری گفت: درآمد تلفیقی ما به ۱۱۴ همت رسید با وجود اینکه ۱۰۰ روز قطعی در یکی از مجتمع‌های پتروشیمی زیر مجموعه ما در خراسان اتفاق افتاد، اما سود حاصل شده امسال مانند سال گذشته بود و به ۲۰۳۰۰ میلیارد تومان سود رسیدیم و برای هر سهم مانند سال گذشته ۲۰۰ تومان سود دادیم. وی گفت تاپیکو ۵۰ شرکت کنترلی و ۴۰ شرکت با سهام غیر کنترلی دارد و ۷۳ درصد سود ما مربوط به شرکت‌هایی است که سهام غیر کنترلی در آن داریم.

مدیرعامل این هلدینگ گفت ۸۰۰ میلیارد تومان کاهش درآمد در برخی شرکت‌ها داشتیم که خارج از کنترل ما بود به خاطر کاهش تقاضای متانول و پی‌وی‌سی و افت قیمت آن که از تونی ۱۲۰۰ دلار به ۷۰۰ دلار رسیده است. توکلی گفت سوخت برخی از کشتی‌ها مانند ۷ کشتی شرکت مرسک قرار است از متانول تامین شود. طبق معاهده کاهش پلاستیک در سطح جهان پیش بینی می‌شود مصرف پلیمر‌ها در آینده کاهش پیدا کند و نرخ‌های پی‌وی‌سی و متانول در خوشبینانه‌ترین حالت به اندازه کنونی خواهد بود.