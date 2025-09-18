وزیر خارجه ایتالیا تائید کرد که این کشور با تصمیم اتحادیه اروپا برای تحریم اسرائیل موافقت خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - آنتونیو تاجانی، وزیر امور خارجه ایتالیا، اعلام کرد که کشورش آماده است تا تحریم‌های تجاری اتحادیه اروپا علیه رژیم تروریستی اسرائیل را تا زمانی که به غیرنظامیان آسیبی نرساند، بررسی کند.

تاجانی در سخنرانی خود در مجلس سنای ایتالیا توضیح داد که رم از اعمال تحریم علیه وزرای اسرائیلی که مواضع «غیرقابل قبولی» در قبال نوار غزه و کرانه باختری اتخاذ می‌کنند، حمایت می‌کند.

پیش از این پایگاه خبری آمریکایی «بلومبرگ» در گزارشی به مانعی که تلاش‌های اروپا برای «تنبیه اسرائیل» با آن مواجه است، اشاره کرده و گفته است این مانع، نیاز اروپا به سلاح است. بلومبرگ تاکید کرده که «هنوز یک حوزه وجود دارد که اروپایی‌ها به آن دست نزده‌اند، و آن صنعت نظامی میلیارد دلاری اسرائیل است.»

این پایگاه اشاره کرد که سران اروپا در بحبوحه صحنه‌های ویرانی و قحطی ناشی از نسل‌کشی در نوار غزه و بمباران قطر، تهدید به اعمال تحریم علیه رژیم تروریستی اسرائیل و «بازنگری در روابط خود با متحد قدیمی‌شان» می‌کنند.

با این حال، به گفته «بلومبرگ»، نیاز به سلاح‌های اسرائیلی مانعی برای اروپا محسوب می‌شود، چرا که ارتش‌های اروپایی «بزرگترین خریدار تسلیحات و سیستم‌های نظامی اسرائیل هستند.

منبع: النشره