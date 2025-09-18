وزیر خارجه ایتالیا تائید کرد که این کشور با تصمیم اتحادیه اروپا برای تحریم اسرائیل موافقت خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - آنتونیو تاجانی، وزیر امور خارجه ایتالیا، اعلام کرد که کشورش آماده است تا تحریم‌های تجاری اتحادیه اروپا علیه رژیم تروریستی اسرائیل را تا زمانی که به غیرنظامیان آسیبی نرساند، بررسی کند.

تاجانی در سخنرانی خود در مجلس سنای ایتالیا توضیح داد که رم از اعمال تحریم علیه وزرای اسرائیلی که مواضع «غیرقابل قبولی» در قبال نوار غزه و کرانه باختری اتخاذ می‌کنند، حمایت می‌کند.

پیش از این پایگاه خبری آمریکایی «بلومبرگ» در گزارشی به مانعی که تلاش‌های اروپا برای «تنبیه اسرائیل» با آن مواجه است، اشاره کرده و گفته است این مانع، نیاز اروپا به سلاح است. بلومبرگ تاکید کرده که «هنوز یک حوزه وجود دارد که اروپایی‌ها به آن دست نزده‌اند، و آن صنعت نظامی میلیارد دلاری اسرائیل است.»

این پایگاه اشاره کرد که سران اروپا در بحبوحه صحنه‌های ویرانی و قحطی ناشی از نسل‌کشی در نوار غزه و بمباران قطر، تهدید به اعمال تحریم علیه رژیم تروریستی اسرائیل و «بازنگری در روابط خود با متحد قدیمی‌شان» می‌کنند.

با این حال، به گفته «بلومبرگ»، نیاز به سلاح‌های اسرائیلی مانعی برای اروپا محسوب می‌شود، چرا که ارتش‌های اروپایی «بزرگترین خریدار تسلیحات و سیستم‌های نظامی اسرائیل هستند.

منبع: النشره

برچسب ها: بایکوت اسرائیل ، وزیر خارجه ایتالیا
خبرهای مرتبط
موج تحریم یوروویژن علیه اسرائیل: هلند به ایرلند پیوست
تحریم‌های مردمی، غول‌های حامی اسرائیل را به زانو درآورد
وابستگی نظامی؛ مانع بزرگ اروپا در تحریم اسرائیل
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
از وزارت دفاع تا وزارت جنگ: ترامپ و میراث شعله‌ور کردن درگیری‌ها
نقشه سرخ غزه : رژیم صهیونیستی در گرداب بحران
اسپانیا علیه اسرائیل کمک به دیوان کیفری بین‌المللی را آغاز می‌کند
عربستان و پاکستان پیمان راهبردی دفاعی امضا کردند
شکاف جهانی در قبال طالبان؛ از انتقاد پکن تا صبر مسکو
افزایش آدم‌ربایی در کره جنوبی؛ بیش از ۹ مورد در هفته
بیمارستان‌های غزه «در آستانه فروپاشی» هستند
سه مأمور پلیس در پنسیلوانیا کشته و دو نفر زخمی شدند؛ مظنون کشته شد
ترامپ در حال اجرای نقشه‌ای ضد رسانه‌ای است
سفر الشیبانی به آمریکا برای بحث درباره لغو تحریم‌ها
آخرین اخبار
حمایت ایتالیا از تحریم اسرائیل
سناتور آمریکایی جنایت اسرائیل را نسل‌کشی خواند
حمله اوکراین به تاسیسات نفتی در غرب روسیه
ترامپ: پوتین مرا ناامید کرد
مکالمه مصر و آمریکا: غزه و پرونده هسته‌ای ایران در کانون توجه
توسعه تجارت با افغانستان و رفع موانع مرزی در دستور کار تهران و کابل + فیلم
هلاکت دو صهیونیست در نزدیکی مرز اردن
لاوروف: ما آماده‌ایم در مورد بحران اوکراین مصالحه کنیم
آنچه در غزه می‌گذرد، تکرار فاجعه روانداست
اوکراین بقایای هزار نظامی کشته‌شده را از روسیه تحویل گرفت
واکنش روسیه به تحریم‌های ژاپن: بدون پاسخ نخواهد ماند
قطعی اینترنت و تلفن غزه نشان از تشدید قریب‌الوقوع حملات زمینی اسرائیل دارد
استارمر از ترامپ در چکرز استقبال کرد
برخی از دیپلمات‌های ارشد آمریکا در سوریه برکنار شدند
اسپانیا علیه اسرائیل کمک به دیوان کیفری بین‌المللی را آغاز می‌کند
روسیه زیرساخت‌های ریلی در مرکز اوکراین را هدف قرار داد
اسرائیل از تکمیل سامانه «پرتو آهنی» برای رهگیری موشک‌ها خبر داد
بیمارستان‌های غزه «در آستانه فروپاشی» هستند
تدابیر پلیس فرانسه در آستانه «روز خشم»؛ اعتراضات گسترده علیه سیاست‌های بودجه‌ای
ترامپ قرار است امروز با استارمر دیدار کند
افزایش آدم‌ربایی در کره جنوبی؛ بیش از ۹ مورد در هفته
اف‌بی‌آی به دنبال ردپای دیسکورد در پرونده قتل چارلی کرک؛ ونس تهدید به پیگرد قانونی کرد
سه مأمور پلیس در پنسیلوانیا کشته و دو نفر زخمی شدند؛ مظنون کشته شد
اظهارات جیمی کیمل درباره چارلی کرک/ ترامپ برنامه شبکه ABC را تعطیل کرد
سفر الشیبانی به آمریکا برای بحث درباره لغو تحریم‌ها
عربستان و پاکستان پیمان راهبردی دفاعی امضا کردند
آمریکا و عربستان بزرگترین رزمایش زنده ضد پهپادی را برگزار کردند
ارائه اولین گزارش رسمی به پنتاگون در مورد معماری سپر موشکی گنبد طلایی
امیدوارم روزی سران اسرائیل پشت میله‌های زندان قرار گیرند
ترامپ جنبش آنتیفا را به عنوان «سازمان تروریستی» هدف قرار داد