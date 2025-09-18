ترامپ در سفر به لندن ضمن انتقاد از پوتین و ابراز اختلاف نظر با استارمر درباره فلسطین، گفت که رئیس جمهور روسیه او را درباره جنگ ناامید کرده است. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا که به لندن سفر کرده، در کنفرانس خبری مشترک با «کی‌یر استارمر» نخست وزیر انگلیس گفت که پوتین او را «ناامید» کرده است.

در حالی که اسناد رسمی در مورد شمار دقیق سربازان کشته شده در جنگ اوکراین وجود ندارد، ترامپ ادعا کرد که تعداد سربازان روسی که در جنگ کشته می‌شود، از تعداد سربازان اوکراینی که کشته می‌شود بیشتر است. ترامپ گفت: «او (پوتین) افراد زیادی را می‌کشد و نسبت به تعداد افرادی که می‌کشد، افراد بیشتری را از دست می‌دهد».

رئیس جمهور آمریکا با اشاره به جنگ اوکراین گفت: «این موضوع بر آمریکا تاثیری ندارد. مگر اینکه به خاطر این موضوع درگیر جنگ جهانی شویم. این چیزی است که اگر من رئیس جمهور بودم هرگز اتفاق نمی‌افتاد». ترامپ در انتها گفت: «در مورد وضعیت روسیه، امیدوارم خبر‌های خوبی برای شما داشته باشیم.»

رئیس جمهور آمریکا در بخش دیگری از این کنفرانس خبری اشاره کرد که او قصد دارد پایگاه هوایی «بگرام» در افغانستان را «باز پس بگیرد».

او همچنین به مسئله به رسمیت شناختن فلسطین توسط انگلیس اشاره کرد و گفت: «من در این مورد با آقای نخست وزیر اختلاف دارم؛ که در واقع یکی از معدود اختلافات است».

ترامپ که از روز گذشته به انگلیس سفر کرده، ابتدا با استقبال باشکوه «چارلز سوم» پادشاه این کشور و همچنین اعتراضات گسترده مردم رو به رو شد. سفر ترامپ برای استارمر که اخیراً با چالش‌های داخلی از جمله استعفای مقامات دولتی و رکود اقتصادی رو‌به‌رو بوده، فرصت مهمی به شمار می‌آید تا برای کاهش تعرفه‌ها مذاکرات بیشتری انجام داده و روابط خود با ترامپ را به نمایش بگذارد.

منبع: الجزیره