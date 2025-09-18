ترامپ در سفر به لندن ضمن انتقاد از پوتین و ابراز اختلاف نظر با استارمر درباره فلسطین، گفت که رئیس جمهور روسیه او را درباره جنگ ناامید کرده است. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا که به لندن سفر کرده، در کنفرانس خبری مشترک با «کی‌یر استارمر» نخست وزیر انگلیس گفت که پوتین او را «ناامید» کرده است.

در حالی که اسناد رسمی در مورد شمار دقیق سربازان کشته شده در جنگ اوکراین وجود ندارد، ترامپ ادعا کرد که تعداد سربازان روسی که در جنگ کشته می‌شود، از تعداد سربازان اوکراینی که کشته می‌شود بیشتر است. ترامپ گفت: «او (پوتین) افراد زیادی را می‌کشد و نسبت به تعداد افرادی که می‌کشد، افراد بیشتری را از دست می‌دهد».

رئیس جمهور آمریکا با اشاره به جنگ اوکراین گفت: «این موضوع بر آمریکا تاثیری ندارد. مگر اینکه به خاطر این موضوع درگیر جنگ جهانی شویم. این چیزی است که اگر من رئیس جمهور بودم هرگز اتفاق نمی‌افتاد». ترامپ در انتها گفت: «در مورد وضعیت روسیه، امیدوارم خبر‌های خوبی برای شما داشته باشیم.»

رئیس جمهور آمریکا در بخش دیگری از این کنفرانس خبری اشاره کرد که او قصد دارد پایگاه هوایی «بگرام» در افغانستان را «باز پس بگیرد».

او همچنین به مسئله به رسمیت شناختن فلسطین توسط انگلیس اشاره کرد و گفت: «من در این مورد با آقای نخست وزیر اختلاف دارم؛ که در واقع یکی از معدود اختلافات است».

ترامپ که از روز گذشته به انگلیس سفر کرده، ابتدا با استقبال باشکوه «چارلز سوم» پادشاه این کشور و همچنین اعتراضات گسترده مردم رو به رو شد. سفر ترامپ برای استارمر که اخیراً با چالش‌های داخلی از جمله استعفای مقامات دولتی و رکود اقتصادی رو‌به‌رو بوده، فرصت مهمی به شمار می‌آید تا برای کاهش تعرفه‌ها مذاکرات بیشتری انجام داده و روابط خود با ترامپ را به نمایش بگذارد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: دونالد ترامپ ، کی‌یر استارمر ، ولادیمیر پوتین
خبرهای مرتبط
تایمز: استارمر قصد دارد پس از سفر ترامپ فلسطین را به رسمیت بشناسد
ترامپ قرار است امروز با استارمر دیدار کند
استارمر از ترامپ در چکرز استقبال کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
از وزارت دفاع تا وزارت جنگ: ترامپ و میراث شعله‌ور کردن درگیری‌ها
نقشه سرخ غزه : رژیم صهیونیستی در گرداب بحران
اسپانیا علیه اسرائیل کمک به دیوان کیفری بین‌المللی را آغاز می‌کند
عربستان و پاکستان پیمان راهبردی دفاعی امضا کردند
شکاف جهانی در قبال طالبان؛ از انتقاد پکن تا صبر مسکو
افزایش آدم‌ربایی در کره جنوبی؛ بیش از ۹ مورد در هفته
بیمارستان‌های غزه «در آستانه فروپاشی» هستند
سه مأمور پلیس در پنسیلوانیا کشته و دو نفر زخمی شدند؛ مظنون کشته شد
ترامپ در حال اجرای نقشه‌ای ضد رسانه‌ای است
سفر الشیبانی به آمریکا برای بحث درباره لغو تحریم‌ها
آخرین اخبار
حمایت ایتالیا از تحریم اسرائیل
سناتور آمریکایی جنایت اسرائیل را نسل‌کشی خواند
حمله اوکراین به تاسیسات نفتی در غرب روسیه
ترامپ: پوتین مرا ناامید کرد
مکالمه مصر و آمریکا: غزه و پرونده هسته‌ای ایران در کانون توجه
توسعه تجارت با افغانستان و رفع موانع مرزی در دستور کار تهران و کابل + فیلم
هلاکت دو صهیونیست در نزدیکی مرز اردن
لاوروف: ما آماده‌ایم در مورد بحران اوکراین مصالحه کنیم
آنچه در غزه می‌گذرد، تکرار فاجعه روانداست
اوکراین بقایای هزار نظامی کشته‌شده را از روسیه تحویل گرفت
واکنش روسیه به تحریم‌های ژاپن: بدون پاسخ نخواهد ماند
قطعی اینترنت و تلفن غزه نشان از تشدید قریب‌الوقوع حملات زمینی اسرائیل دارد
استارمر از ترامپ در چکرز استقبال کرد
برخی از دیپلمات‌های ارشد آمریکا در سوریه برکنار شدند
اسپانیا علیه اسرائیل کمک به دیوان کیفری بین‌المللی را آغاز می‌کند
روسیه زیرساخت‌های ریلی در مرکز اوکراین را هدف قرار داد
اسرائیل از تکمیل سامانه «پرتو آهنی» برای رهگیری موشک‌ها خبر داد
بیمارستان‌های غزه «در آستانه فروپاشی» هستند
تدابیر پلیس فرانسه در آستانه «روز خشم»؛ اعتراضات گسترده علیه سیاست‌های بودجه‌ای
ترامپ قرار است امروز با استارمر دیدار کند
افزایش آدم‌ربایی در کره جنوبی؛ بیش از ۹ مورد در هفته
اف‌بی‌آی به دنبال ردپای دیسکورد در پرونده قتل چارلی کرک؛ ونس تهدید به پیگرد قانونی کرد
سه مأمور پلیس در پنسیلوانیا کشته و دو نفر زخمی شدند؛ مظنون کشته شد
اظهارات جیمی کیمل درباره چارلی کرک/ ترامپ برنامه شبکه ABC را تعطیل کرد
سفر الشیبانی به آمریکا برای بحث درباره لغو تحریم‌ها
عربستان و پاکستان پیمان راهبردی دفاعی امضا کردند
آمریکا و عربستان بزرگترین رزمایش زنده ضد پهپادی را برگزار کردند
ارائه اولین گزارش رسمی به پنتاگون در مورد معماری سپر موشکی گنبد طلایی
امیدوارم روزی سران اسرائیل پشت میله‌های زندان قرار گیرند
ترامپ جنبش آنتیفا را به عنوان «سازمان تروریستی» هدف قرار داد