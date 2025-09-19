عضو انجمن صنفی آردسازان گفت: علی رغم پرداخت ۳۰۰ همت یارانه در حوزه ارد و نان، پرداخت سنگین یارانه نان، بخشی از این ثروت سر از سفره مردم در نمی‌آورد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محمدرضا مرتضوی عضو انجمن صنفی آردسازان درباره صنعت نان کشور در هفدمین نمایشگاه غلات، آرد و نان گفت: صنعت نان با تصمیم‌های غلط فقیر شده است که این امر بدان‌معناست که با تزریق نرخ‌های مصنوعی و دستوری، صنعت به سمت فقر حرکت کرده است.

وی با بیان اینکه قیمت گذاری دستوری  فعالیت صنف نانوایان را غیر اقتصادی کرده است، افزود: مهم‌ترین صنعت کشور و زنجیره ارزش غذایی با تصمیمات اشتباه تا این اندازه فقیر شده است.

مرتضوی با اشاره به علل عدم ورود تکنولوژی به صنعت نان بیان کرد:  نانوا علاقه به فعالیت با فناوری روز نداشته باشد بلکه مشکلات نقدینگی موجب عقب افتادگی این صنعت شده است.

وی با اشاره به ۳۰۰ همت زیان دولت در بخش نان با پرداخت یارانه افزود: با پرداخت سنگین یارانه نان، بخشی از این ثروت سر از سفره مردم در نمی‌آورد.

مرتضوی با انتقاد از قیمت یکسان خرید گندم گفت: در هیچ جای دنیا قیمت خرید گندم با کیفیت های مختلف تا ۴۰ درصد اختلاف دارد، درحالیکه کشورقیمت گندم سخت خوزستان با نرخ گندم سست منطقه دیگر یکسان است. 

عضو انجمن صنفی آردسازان کشور قیمت یک کیسه آرد دولتی ۴۰ هزار تومان اعلام کرد و گفت: در حال حاضر نرخ کیسه آن ۲۰ هزار تومان تمام می‌شود که این امر نشان می دهد تصمیم‌گیران، فهم تصمیم برای سفره مردم را ندارند.

۸۰ درصد ماشین آلات مورد نیاز صنعت نان های حجیم در داخل تولید می شود

در ادامه مهدی خان محمدی رئیس انجمن نان‌های صنعتی گفت: امروز ۸۰ درصد ماشین‌آلات مورد نیاز صنعت نان‌های حجیم و نیمه حجیم در داخل تولید می‌شود.

به گفته وی، با توجه به عدم تولید نان خوب در کشور، ۲۰ تا ۲۵ درصد پخت نان تبدیل به ضایعات می‌شود.

خان محمدی ادامه داد: افراد فعال این صنف باید آموزش‌های لازم را فرا بگیرند و کسانی که با پخت نان آشنا نیستند نباید وارد این حوزه شوند.

وی با اشاره به ۵۰۰ میلیون یورو بودجه دولت برای نان‌های صنعتی و عدم برنامه‌ریزی درست افزود:  از این یارانه حتی یک کیلو گرم نان به دست مردم نرسید.

خان محمدی با انتقاد به خاموشی برق صنایع بیان کرد: امروز دولت با ناترازی برق و گاز مواجه است و صنایع در شهرک‌های صنعتی هفته‌ای ۲ تا ۳ روز برق نداشتند.

رئیس انجمن نان‌های صنعتی با گلایه از برخورد دولت با صنایع گفت: دولت با کمبود نقدینگی باز هم سراغ تولیدکنندگان می‌رود چون واسطه‌ها را برای اخذ مالیات پیدا نمی‌کند.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۵ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
لابی آرد دزدا تو دولت خیلی قویه و همه رو میخرن
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۴ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
تبریک به نونواها و بازرسای دزد اداره غله
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۴۴ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
اولین کاری که به نظرتون میرسه افزایش قیمت خواهد بود و دیگر هیچ
۰
۰
پاسخ دادن
