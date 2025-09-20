رئیس جمهور اوکراین گفت که متحدان وقت تلف می‌کنند و تحریم‌ها علیه روسیه لازم است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین روز شنبه به خبرنگاران گفت که متحدان کشورش به جای تشدید تحریم‌ها علیه روسیه، «وقت تلف می‌کنند».

زلنسکی به خبرنگاران در کی یف گفت: «رئیس جمهور [ایالات متحده][دونالد]ترامپ انتظار اقدام قاطع از اروپا را دارد. فکر می‌کنم اگر تحریم‌ها اعمال نشوند یا گام‌هایی که ما بسیار انتظار داریم برداشته نشود، زمان زیادی را تلف می‌کنیم.»

 او گفت که قصد دارد ترامپ را تحت فشار قرار دهد تا همه کشور‌های اروپایی، از جمله مجارستان و اسلواکی را که در توقف خرید انرژی روسیه مردد بوده‌اند، متقاعد کند که مسکو را با تحریم‌ها هدف قرار دهند. او اظهار داشت: «همه به ایالات متحده چشم دوخته‌اند.»

انتظار می‌رود زلنسکی و ترامپ هفته آینده در جریان مجمع عمومی سازمان ملل متحد (UNGA) در نیویورک با هم دیدار کنند. پیش از مذاکرات، ترامپ گفت که اگر زلنسکی و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه با یکدیگر ملاقات کنند، احتمالاً او باید حضور داشته باشد، زیرا آنها «از یکدیگر متنفرند».

منبع: رویترز

برچسب ها: ولودیمیر زلنسکی ، جنگ اوکراین
خبرهای مرتبط
اروپا: تحریم‌های جدید هیچ محدودیتی برای خرید نفت روسیه تعیین نمی‌کند
نیویورک تایمز:
اروپا از تمایل آمریکا برای دخالت در امور داخلی اتحادیه ناراضی است
دیدار زلنسکی و ترامپ در حاشیه اجلاس سازمان ملل
لهستان پس از حملات روسیه به اوکراین، جنگنده‌های خود را به پرواز درآورد
اروپا باید برای حمایت از اوکراین بدون اتکا به آمریکا آماده شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اسرائیل خواستار ورود واشنگتن به مسئله استقرار نظامی مصر در سینا شده است
حمله هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان
هزاران اسرائیلی برای توافق آتش‌بس غزه و تبادل اسرا تجمع کردند
رزمندگان افغانستانی؛ هم‌رزمان فراموش‌نشدنی دفاع مقدس + فیلم
دموکرات‌ها خواستار دیدار با ترامپ برای جلوگیری از تعطیلی دولت شدند
ترامپ ونزوئلا را تهدید کرد
مجارستان: اتحادیه اروپا آنتیفا را به عنوان یک سازمان تروریستی طبقه‌بندی کند
بازگشت ۳۰ هزار دانش آموز افغانستانی مقیم خراسان رضوی
آکسیوس: قطر خواستار عذرخواهی اسرائیل شده است
گفتگوی مکرون و ولیعهد سعودی درباره فلسطین
آخرین اخبار
هزاران اسرائیلی برای توافق آتش‌بس غزه و تبادل اسرا تجمع کردند
دموکرات‌ها خواستار دیدار با ترامپ برای جلوگیری از تعطیلی دولت شدند
ترامپ ونزوئلا را تهدید کرد
آکسیوس: قطر خواستار عذرخواهی اسرائیل شده است
مجارستان: اتحادیه اروپا آنتیفا را به عنوان یک سازمان تروریستی طبقه‌بندی کند
حمله هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان
گفتگوی مکرون و ولیعهد سعودی درباره فلسطین
رزمندگان افغانستانی؛ هم‌رزمان فراموش‌نشدنی دفاع مقدس + فیلم
اسرائیل خواستار ورود واشنگتن به مسئله استقرار نظامی مصر در سینا شده است
پنتاگون محدودیت‌های جدیدی را برای پوشش خبری ارتش اعمال می‌کند
آمادگی کامل ایران برای راه‌اندازی خط ریلی بین‌المللی تهران- هرات
بازگشت ۳۰ هزار دانش آموز افغانستانی مقیم خراسان رضوی
اروپا: تحریم‌های جدید هیچ محدودیتی برای خرید نفت روسیه تعیین نمی‌کند
اروپا از تمایل آمریکا برای دخالت در امور داخلی اتحادیه ناراضی است
زلنسکی: متحدان وقت تلف می‌کنند
ترمینال ۲ فرودگاه دوبلین به عنوان «اقدامات احتیاطی ایمنی» تخلیه شد
قطر از اسرائیل به ایکائو شکایت کرد
واکنش روسیه به بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران
ترامپ و موج ترس سرخ: از مک‌کارتیسم تا سرکوب دانشگاه‌ها
بازگشت ترامپ به یک بازی شکست‌خورده در آفریقا
اروپا و دوگانگی قدرت نظامی: میان وابستگی به آمریکا و رؤیای استقلال
دانشگاه هاروارد در آستانه بحران مالی با قطع بودجه فدرال
برد پرگل فوتسال افغانستان مقابل مالدیو
تصادف مرگبار در میدان وردک با ۷ کشته
از سرگیری بازگشت پناهجویان افغانستانی از مرز چمن پس از انفجار مرگبار
زنان قربانیان خاموش زمین‌لرزه افغانستان با بحران مضاعف روبرو هستند
رایزنی تلفنی وزرای خارجه آمریکا و ژاپن درباره غزه و برنامه هسته‌ای ایران
استقبال فلسطین از اقدام پرتغال در به رسمیت شناختن دولت فلسطین
هیچ مذاکره ای برای بگرام پذیرفته نیست
میزبانی چهل‌ساله از پناهندگان افغانستانی‌ پایان یافته است