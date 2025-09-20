باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین روز شنبه به خبرنگاران گفت که متحدان کشورش به جای تشدید تحریمها علیه روسیه، «وقت تلف میکنند».
زلنسکی به خبرنگاران در کی یف گفت: «رئیس جمهور [ایالات متحده][دونالد]ترامپ انتظار اقدام قاطع از اروپا را دارد. فکر میکنم اگر تحریمها اعمال نشوند یا گامهایی که ما بسیار انتظار داریم برداشته نشود، زمان زیادی را تلف میکنیم.»
او گفت که قصد دارد ترامپ را تحت فشار قرار دهد تا همه کشورهای اروپایی، از جمله مجارستان و اسلواکی را که در توقف خرید انرژی روسیه مردد بودهاند، متقاعد کند که مسکو را با تحریمها هدف قرار دهند. او اظهار داشت: «همه به ایالات متحده چشم دوختهاند.»
انتظار میرود زلنسکی و ترامپ هفته آینده در جریان مجمع عمومی سازمان ملل متحد (UNGA) در نیویورک با هم دیدار کنند. پیش از مذاکرات، ترامپ گفت که اگر زلنسکی و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه با یکدیگر ملاقات کنند، احتمالاً او باید حضور داشته باشد، زیرا آنها «از یکدیگر متنفرند».
منبع: رویترز