مدیرکل بازرگانی داخلی وزارت جهاد گفت: تمامی کالا‌های مشمول ارز ترجیحی از جمله روغن قیمت گذاری می‌شوند.

باشگاه خبرنگاران‌جوان؛ آزاده محبی - مجید حسنی مقدم مدیرکل بازرگانی داخلی وزارت جهاد در برنامه رادیو اقتصاد گفت: تمامی کالاهای مشمول ارز ترجیحی، قیمت گذاری می شوند که براین اساس روغن از جمله کالاهای مشمول این موضوع است.

به گفته وی، قیمت روغن که از تیرماه بواسطه بحث ارزش افزوده، هزینه پرسنلی، بسته بندی و حمل و نقل افزایش قیمت داشتیم و به جزء روغن خام که با ارز ترجیحی وارد می شود، اما سایر عوامل در قیمت تمام شده تاثیرگذار است‌.

حسنی مقدم ادامه داد: تمامی کالاها باید درج قیمت بر روی آن انجام شود و از تیرماه به بعد افزایش قیمت دیگری نداشتیم.

مدیرکل بازرگانی داخلی وزارت جهاد گفت: تمامی برندها، مشخصات را باید روی کالا درج کنند، حال اینکه با نرخ های مصوب توزیع نشود، برخورد صورت می گیرد. همچنین اگر کالاها دارای قیمت بر روی کالا نباشند یا قیمت اعلامی را رعایت نکرده باشند، برخورد می شود، اما گزارشی نداشتیم، حال چنانچه چنین موضوعی است، افراد اطلاع دهند.

برچسب ها: تولید روغن ، واردات روغن ، قیمت روغن
خبرهای مرتبط
توزیع روغن در سطح کشور افزایش می‌یابد
علت چالش بازار روغن چیست؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ساعات جدید آغاز به کار ادارات از فردا اعلام شد/ تصمیمی برای شناور سازی گرفته نشد
انتقال سهام عدالت متوفیان بعد از مرداد ۹۹ همچنان منتظر سازمان امور مالیاتی!
مشترکان چگونه میتوانند درخواست نصب تجهیزات کاهنده مصرف آب دهند؟
۶۰ لیتر سهمیه بنزین امشب شارژ می‌شود
امکان دریافت تسهیلات یک میلیارد تومانی بین خانواده ها هم فراهم شد
بارش‌ها در آستارا به ۲۲۰ میلی‌متر رسید/ تشدید فعالیت سامانه بارشی
توسعه سامانه‌های نوین آبیاری راه حلی برای افزایش ۳۰ درصدی بهره وری آب
متوسط سرعت قطار در کشور ۷۰ تا ۸۰ کیلومتر بر ساعت است
معاملات پساب در بورس انرژی ایران به ۴.۲۴۰.۰۰۰ متر مکعب رسید
رشد ۳۲۰ درصدی نرخ برق صنایع در ۴ سال
آخرین اخبار
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
دلایل بهبود فضای کسب و کار در نیمه دوم سال ۱۴۰۴
امکان دریافت تسهیلات یک میلیارد تومانی بین خانواده ها هم فراهم شد
متوسط سرعت قطار در کشور ۷۰ تا ۸۰ کیلومتر بر ساعت است
تنها در تهران سالانه ۲۵۰ میلیون متر مکعب آب به دلیل فرسودگی شبکه هدر می‌رود
کم‌کاری بانک مرکزی در تعیین سهمیه دستگاه‌ها برای پرداخت وام اشتغال
رشد ۳۲۰ درصدی نرخ برق صنایع در ۴ سال
۶۰ لیتر سهمیه بنزین امشب شارژ می‌شود
معاملات پساب در بورس انرژی ایران به ۴.۲۴۰.۰۰۰ متر مکعب رسید
توسعه سامانه‌های نوین آبیاری راه حلی برای افزایش ۳۰ درصدی بهره وری آب
مشترکان چگونه میتوانند درخواست نصب تجهیزات کاهنده مصرف آب دهند؟
بارش‌ها در آستارا به ۲۲۰ میلی‌متر رسید/ تشدید فعالیت سامانه بارشی
ساعات جدید آغاز به کار ادارات از فردا اعلام شد/ تصمیمی برای شناور سازی گرفته نشد
انتقال سهام عدالت متوفیان بعد از مرداد ۹۹ همچنان منتظر سازمان امور مالیاتی!
کاهش محسوس دمای هوا در نواحی غربی کشور
۳۱ شهریور قیمت خرید تضمینی گندم تعیین می‌شود
ثبت برنج ایرانی در سامانه جامع تجارت راهی برای شفافیت بازار
خسارت ۲۰۰ همت ناترازی انرژی به صنعت کشور
بخش عمده‌ای از واحد‌های نهضت ملی مسکن هنوز به مرحله سفت‌کاری نرسیده است
تاخیر در ثبت سفارش روند واردات را کند کرده است
سالانه ۱۲ تن شمش طلا از معادن کشور استحصال می‌شود
سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیارد دلاری در حوزه معادن کشور+ فیلم
نیروگاه‌های تجدیدپذیر، به عنوان طرح‌های پیشران اقتصادی معرفی شدند
تجدیدپذیر‌ها ۷ گیگاوات برق پاک به کشور هدیه می‌دهند
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۳۰ شهریور ماه
روغن مشمول قیمت گذاری است
مجوز ساخت هشت هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر صادر شد
تداوم حراج‌های ماهانه و برنامه‌های پیش‌فروش سکه
سامانه‌های تخصیص ارز دچار اختلال هستند
حجم پرشدگی سد‌های کشور تنها ۳۶ درصد است