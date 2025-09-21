باشگاه خبرنگاران‌جوان؛ آزاده محبی - مجید حسنی مقدم مدیرکل بازرگانی داخلی وزارت جهاد در برنامه رادیو اقتصاد گفت: تمامی کالاهای مشمول ارز ترجیحی، قیمت گذاری می شوند که براین اساس روغن از جمله کالاهای مشمول این موضوع است.

به گفته وی، قیمت روغن که از تیرماه بواسطه بحث ارزش افزوده، هزینه پرسنلی، بسته بندی و حمل و نقل افزایش قیمت داشتیم و به جزء روغن خام که با ارز ترجیحی وارد می شود، اما سایر عوامل در قیمت تمام شده تاثیرگذار است‌.

حسنی مقدم ادامه داد: تمامی کالاها باید درج قیمت بر روی آن انجام شود و از تیرماه به بعد افزایش قیمت دیگری نداشتیم.

مدیرکل بازرگانی داخلی وزارت جهاد گفت: تمامی برندها، مشخصات را باید روی کالا درج کنند، حال اینکه با نرخ های مصوب توزیع نشود، برخورد صورت می گیرد. همچنین اگر کالاها دارای قیمت بر روی کالا نباشند یا قیمت اعلامی را رعایت نکرده باشند، برخورد می شود، اما گزارشی نداشتیم، حال چنانچه چنین موضوعی است، افراد اطلاع دهند.