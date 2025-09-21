عضو شورای قیمت گذاری محصولات اساسی گفت: فردا ۳۱ شهریور جلسه شورای قیمت گذاری برای تعیین نرخ گندم برگزار می شود‌.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - عطااللّه هاشمی عضو شورای قیمت گذاری محصولات اساسی گفت: جلسه شورای قیمت گذاری برای تعیین تکلیف قیمت خرید تضمینی گندم فردا ۳۱ شهریور ساعت ۱۳ برگزار می شود و پیش بینی می شود که با توجه به برگزاری جلسات کارشناسی و بی نتیجه ماندن جلسه هفته گذشته، فردا قیمت تعیین می شود.

به گفته وی، براساس برآوردهای صورت گرفته با مرکز پژوهش های اقتصادی وزارت جهاد، نرخ منطقی گندم با سود متعارف ۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان است و برای سال زراعی جدید نرخ گندم نباید از ۳۰ هزارتومان کمتر باشد.

هاشمی ادامه داد: بنابر وعده رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها، مطالبات گندمکاران باید تا فردا با کشاورزان تسویه شود، نگه داشتن پول به سبب بحث بیمه نزد هدفمندی یارانه ها ارتباطی به آنها ندارد و منابع مالی باید در اختیار بازرگانی دولتی قرار بدهند تا طبق خرید مطالبات پرداخت شود.

عضو شورای قیمت گذاری محصولات اساسی از پرداخت ۹۵ درصد مطالبات گندمکاران خبر داد و گفت: براساس آمار از ابتدای فصل برداشت ۷ میلیون و ۷۰۰ هزارتن گندم با ارزش ۱۵۸ همت از کشاورزان خریداری شده که ۱۵۰ همت پرداخت و ۸ همت باقی مانده است.

وی با بیان اینکه خرید تضمینی گندم کماکان ادامه دارد، تصریح کرد: گرچه پیش بینی می شود میزان خرید تا حدی افزایش یابد، اما به ۸ میلیون تن نمی رسد.

برچسب ها: تولید گندم ، خرید تضمینی گندم ، قیمت گندم
