امروز دوشنبه ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران ۱۰۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - امروز دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۰۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۹ میلیون و ۶۳۱ هزار تومان معامله می‌شود.

برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛

محصول  نرخ
سکه طرح جدید ۱۰۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
سکه طرح قدیم ۹۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
نیم سکه ۵۴ میلیون تومان
ربع سکه ۳۳ میلیون تومان 
سکه گرمی ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
طلا ۱۸ عیار ۹ میلیون و ۶۳۱ هزار تومان
طلای ۲۴ عیار ۱۲ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان
برچسب ها: قیمت سکه ، سکه طلا
خبرهای مرتبط
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۹ شهریور ۱۴۰۴
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۷ شهریور ۱۴۰۴
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۳۰ شهریور ۱۴۰۴
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۷ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
مبارکه این بود مقام انسانیت
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۴ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
خدا لعنتش کنه
Iran (Islamic Republic of)
وطنم
۱۲:۱۲ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
با افزایش نرخ ارز و طلا باید دولت پزشکیان چاله هایی که در اثر بی نظارتی و عدم کارشناسی ایجاد شده را پر کند . از جیب بیچارگان و فقرا بگیر به جیب سرمایه داران بریز گردن هزاران نفر را ضعیف و در مقابل گردنی را گلفت کن . ازتون در میاد در همین دنیا و آن دنیا . شرمنده زن و بچه هایمان کردید خدا ذلیل و خوارتان کند .
۱
۲۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۸ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
چقدر زشته که هیچ راح حلی برای اداره کشور ندارید
الا فروش طلا بع مردم
و از این راه دست تو حیب ملت متوسط کردید
۰
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۷ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
هیچی زشت تر از اداره کشور با فروش طلا به مردم نیست
۰
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۸ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
هیچی زشت تر از اداره کشور با فروش طلا به مردم نیست
طلا گران میکنید و حباب میندازید بعد با قیمت نجومی به مردم میفروشید
۰
۲۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۶ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
هیچی زشت تر از اداره کشور با فروش طلا به مردم نیست
۰
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۴ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
دولت سوم روحـانـی مـچـکـریـم
۵
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۹ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
گل کاشتین‌
۰
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۵ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن
۳
۲۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۷ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
برو ۴ تا کلمه انگلیسی ، آلمانی ، یا ۴ تا فرمول ریاضی ، فیزیک و شیمی یاد بگیر . به والله قسم اگه مُخت بکشه که ریاضی، فیزیک و شیمی یاد بگیری .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۱ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
همون که بالایی گفت
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۲ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن
۴
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۹ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
انقدراظهار نظرنفرمایید
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
ساعات جدید آغاز به کار ادارات از فردا اعلام شد/ تصمیمی برای شناور سازی گرفته نشد
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۳۱ شهریور ماه
امکان دریافت تسهیلات یک میلیارد تومانی بین خانواده ها هم فراهم شد
مشترکان چگونه میتوانند درخواست نصب تجهیزات کاهنده مصرف آب دهند؟
انتقال سهام عدالت متوفیان بعد از مرداد ۹۹ همچنان منتظر سازمان امور مالیاتی!
تسهیلات ازدواج و فرزندآوری باید فقط با یک ضامن پرداخت شود
بخش زیادی از شارژر‌های موجود در بازار کشور تقلبی هستند
۶۰ لیتر سهمیه بنزین امشب شارژ می‌شود
متوسط سرعت قطار در کشور ۷۰ تا ۸۰ کیلومتر بر ساعت است
آخرین اخبار
یارانه شهریورماه به حساب سرپرستان خانوار دهک‌های چهارم تا نهم واریز شد
کاهش ۱۰۰ میلیون دلاری تعرفه‌های گمرکی با موافقتنامه تجارت آزاد اوراسیا
بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی بیش از ۲۸۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در سراسر کشور
ساعات کاری ادارات دولتی تا دو هفته شناور شد
واحد‌های آغاز شده مسکن محرومان به ۱۱ هزار واحد رسید
سرمایه گذاری ۴۰۰ میلیون دلاری در پتروشیمی دهلران
نسخه جدید الگوی کشت همراه با توسعه کشاورزی حفاظتی اجرا می‌شود
قیمت خرید تضمینی گندم هفته آینده تعیین می‌شود
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۳۱ شهریور ماه
آخرین وضعیت واگذاری سایپا به بخش خصوصی/ سهام سایپا در شرایط بسیار پایینی قرار دارد+ فیلم
۱۹ مجوز برای واردات بنزین سوپر صادر شد+ فیلم
ساعت خدمات رسانی بانک‌ها به مشتریان از فردا ساعت ۷:۳۰ خواهد بود
کاهش ۰.۱ درصدی تولید ناخالص داخلی در بهار امسال
تامین برق پایدار شبکه برق شهر تهران همزمان با آغاز سال تحصیلی
اعمال محدودیت برای کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای از مهرماه
تسهیلات ازدواج و فرزندآوری باید فقط با یک ضامن پرداخت شود
قرارداد اجاره دکل برای حفاری در میدان بزرگ گازی بلال امضا شد
صدور مجوز تأسیس شرکت‌های تخصصی بیمه تسریع شود
بخش زیادی از شارژر‌های موجود در بازار کشور تقلبی هستند
تداوم گرد و خاک در تهران
کنترل بازار اجاره از طریق اتصال سامانه املاک و اسکان به بانک مرکزی
افزایش بیش از ۳۵ هزار واحدی شاخص کل بورس
اجرای طرح سوخت‌رسانی سیار به بیمارستان‌ها توسط شرکت پالایش و پخش
صادرات نفت ایران بدون وقفه ادامه دارد
سرمایه گذاری ۳۰ میلیارد دلاری در حوزه معادن کشور+فیلم
افزایش پایداری نیروگاه‌ها برای تابستان سال آینده
راه اندازی صندوق‌های رمز ارزی در دستور کار بورس کالا
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
دلایل بهبود فضای کسب و کار در نیمه دوم سال ۱۴۰۴
امکان دریافت تسهیلات یک میلیارد تومانی بین خانواده ها هم فراهم شد