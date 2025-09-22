باشگاه خبرنگاران جوان - امروز دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۰۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۹ میلیون و ۶۳۱ هزار تومان معامله میشود.
برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۱۰۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
|سکه طرح قدیم
|۹۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
|نیم سکه
|۵۴ میلیون تومان
|ربع سکه
|۳۳ میلیون تومان
|سکه گرمی
|۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|طلا ۱۸ عیار
|۹ میلیون و ۶۳۱ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۱۲ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان