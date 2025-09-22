باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی ـ مطالعه‌ای که توسط دانشگاه پورتسموث با همکاری دانشگاه ساری انجام شده است، نشان داد که آنچه به عنوان "الگو‌های شبانه" شناخته می‌شود، مستقیماً با استفاده مضر از فناوری مرتبط است. جوانان به عنوان وسیله‌ای برای تسکین استرس عاطفی به تلفن‌ها و پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی خود روی می‌آورند، اما این اغلب مشکل را تشدید می‌کند.

نتایج نشان داد که استفاده مضر به صورت اضطراب هنگام دوری از تلفن، بی‌توجهی به مسئولیت‌ها به نفع وبگردی و بررسی مکرر اعلان‌ها بروز می‌کند. اعتیاد به رسانه‌های اجتماعی به صورت استفاده بیش از حد و کنترل نشده که زندگی روزمره را مختل می‌کند، بروز می‌یابد.

این مطالعه بر اساس یک نظرسنجی از ۴۰۷ شرکت‌کننده ۱۸ تا ۲۵ ساله انجام شد که با استفاده از معیار‌های روان‌سنجی، رابطه بین الگو‌های خواب، مشکلات سلامت روان و استفاده بیش از حد از فناوری را بررسی کردند.

دکتر آنا-استینا والنهایمو از دانشگاه پورتسموث گفت: «یافته‌های ما نشان‌دهنده یک چرخه معیوب است: جوانانی که الگو‌های خواب شبانه دارند و از تنهایی و اضطراب رنج می‌برند، به تلفن‌های هوشمند و رسانه‌های اجتماعی روی می‌آورند، اما به جای بهبود وضعیتشان، پریشانی آنها تشدید می‌شود.»

او افزود: «این مطالعه مکانیسم‌های جدیدی را آشکار می‌کند که قبلاً مشخص نبود و تأیید می‌کند که عوامل عاطفی، به ویژه تنهایی، محرک‌های اصلی استفاده ناسالم از فناوری هستند.»

دکتر سیمون ایوانز از دانشگاه سوری بر اهمیت پرداختن به علل ریشه‌ای این مشکل تأکید کرد: «کافی نیست که از جوانان بخواهیم استفاده از تلفن خود را کاهش دهند؛ ما باید به آنها کمک کنیم تا احساس اضطراب و انزوا را مدیریت کنند، به خصوص در اواخر شب که خدمات پشتیبانی محدود است.»

محققان خواستار برنامه‌های آگاهی‌بخشی و حمایتی برای جوانان، به ویژه دانشجویان، هستند و تأکید می‌کنند که افزایش آگاهی از ارتباط بین الگو‌های خواب و مشکلات روانی و استفاده مضر از فناوری می‌تواند به توسعه مداخلات مؤثرتر کمک کند.

این مطالعه در مجله PLOS One منتشر شده است.

منبع: Medical Express