یک مطالعه جدید نشان داده است که بیدار ماندن تا دیروقت، احتمال اعتیاد جوانان به تلفن‌های هوشمند و رسانه‌های اجتماعی را به دلیل احساس تنهایی و اضطراب افزایش می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی ـ مطالعه‌ای که توسط دانشگاه پورتسموث با همکاری دانشگاه ساری انجام شده است، نشان داد که آنچه به عنوان "الگو‌های شبانه" شناخته می‌شود، مستقیماً با استفاده مضر از فناوری مرتبط است. جوانان به عنوان وسیله‌ای برای تسکین استرس عاطفی به تلفن‌ها و پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی خود روی می‌آورند، اما این اغلب مشکل را تشدید می‌کند.

نتایج نشان داد که استفاده مضر به صورت اضطراب هنگام دوری از تلفن، بی‌توجهی به مسئولیت‌ها به نفع وبگردی و بررسی مکرر اعلان‌ها بروز می‌کند. اعتیاد به رسانه‌های اجتماعی به صورت استفاده بیش از حد و کنترل نشده که زندگی روزمره را مختل می‌کند، بروز می‌یابد.

این مطالعه بر اساس یک نظرسنجی از ۴۰۷ شرکت‌کننده ۱۸ تا ۲۵ ساله انجام شد که با استفاده از معیار‌های روان‌سنجی، رابطه بین الگو‌های خواب، مشکلات سلامت روان و استفاده بیش از حد از فناوری را بررسی کردند.

دکتر آنا-استینا والنهایمو از دانشگاه پورتسموث گفت: «یافته‌های ما نشان‌دهنده یک چرخه معیوب است: جوانانی که الگو‌های خواب شبانه دارند و از تنهایی و اضطراب رنج می‌برند، به تلفن‌های هوشمند و رسانه‌های اجتماعی روی می‌آورند، اما به جای بهبود وضعیتشان، پریشانی آنها تشدید می‌شود.»

او افزود: «این مطالعه مکانیسم‌های جدیدی را آشکار می‌کند که قبلاً مشخص نبود و تأیید می‌کند که عوامل عاطفی، به ویژه تنهایی، محرک‌های اصلی استفاده ناسالم از فناوری هستند.»

دکتر سیمون ایوانز از دانشگاه سوری بر اهمیت پرداختن به علل ریشه‌ای این مشکل تأکید کرد: «کافی نیست که از جوانان بخواهیم استفاده از تلفن خود را کاهش دهند؛ ما باید به آنها کمک کنیم تا احساس اضطراب و انزوا را مدیریت کنند، به خصوص در اواخر شب که خدمات پشتیبانی محدود است.»

محققان خواستار برنامه‌های آگاهی‌بخشی و حمایتی برای جوانان، به ویژه دانشجویان، هستند و تأکید می‌کنند که افزایش آگاهی از ارتباط بین الگو‌های خواب و مشکلات روانی و استفاده مضر از فناوری می‌تواند به توسعه مداخلات مؤثرتر کمک کند.

این مطالعه در مجله PLOS One منتشر شده است.

منبع: Medical Express

برچسب ها: فضای مجازی ، شب بیداری ، دیجیتال ، اعتیاد ، موبایل
خبرهای مرتبط
رونمایی از پایگاه «پویش ملی مواجهه با خبر جعلی»
ممنوعیت حضور کودکان در فضای مجازی در بسیاری از کشور‌های جهان + فیلم
آیا لبوبو تهدید فرهنگی است؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
خورشید در اعتدال پاییزی و تعادل روز و شب/رویت هلال ربیع‌الثانی در شامگاه اول مهر
بهترین دارو برای مقابله با سرماخوردگی و پیشگیری از سرطان + فیلم
هفته هیجان‌انگیزِ دانشمندان و علاقه‌مندان علم/برگزیدگان نوبل ۲۰۲۵، ۱۴ تا ۲۱ مهر اعلام می‌شوند
۶۰ هزار معلم جدید از فردا به کلاس‌های درس می‌روند
تلاش آمریکا برای نصب یک راکتور هسته‌ای روی ماه قبل از روسیه و چین
تولید نسل جدید عایق‌های حرارتی دانش‌بنیان با فناوری توسعه یافته ناسا
برای دانش‌آموزان بعدازظهر کفش بخرید
زنگ شکوفه‌ها نواخته شد/ بیش از یک میلیون کلاس اولی سال تحصیلی را آغاز کردند
میکروپلاستیک‌ها و تأثیر آن‌ها بر استحکام استخوان
دیابت؛ حکایت شیرینی که کام زندگی را تلخ می‌کند + فیلم
آخرین اخبار
ممنوعیت استفاده از تلفن همراه در برخی اماکن ژاپن به علت آلودگی بالای آن + فیلم
مدارس تهران تک شیفت شدند
واکنش رییس سازمان غذا و دارو به فعال شدن مکانیسم ماشه+ فیلم
تمدید مهلت پذیرش دوره‌های کاردانی «ناپیوسته» علمی کاربردی
میکروپلاستیک‌ها و تأثیر آن‌ها بر استحکام استخوان
تولید نسل جدید عایق‌های حرارتی دانش‌بنیان با فناوری توسعه یافته ناسا
تلاش آمریکا برای نصب یک راکتور هسته‌ای روی ماه قبل از روسیه و چین
 اعتیاد به فناوری دیجیتال و شب بیداری
علائم پنهان بیماری کلیوی چیست؟
اختراع یک واحد بازیافت روغن ضایعاتی
اهداف پروژه فضایی بیولوژیکی روسیه بیون-ام
برای دانش‌آموزان بعدازظهر کفش بخرید
دیابت؛ حکایت شیرینی که کام زندگی را تلخ می‌کند + فیلم
۶۰ هزار معلم جدید از فردا به کلاس‌های درس می‌روند
بهترین دارو برای مقابله با سرماخوردگی و پیشگیری از سرطان + فیلم
آلزایمر؛ واقعیتی رو به رشد در سالمندی
زنگ شکوفه‌ها نواخته شد/ بیش از یک میلیون کلاس اولی سال تحصیلی را آغاز کردند
خورشید در اعتدال پاییزی و تعادل روز و شب/رویت هلال ربیع‌الثانی در شامگاه اول مهر
هفته هیجان‌انگیزِ دانشمندان و علاقه‌مندان علم/برگزیدگان نوبل ۲۰۲۵، ۱۴ تا ۲۱ مهر اعلام می‌شوند
۱۳ آبان امسال با رنگ و بوی فاطمی برگزار می‌شود
صبحانه و میان‌وعده ایمن؛ انتخاب درست فرآورده‌ها برای سلامت دانش‌آموزان