قیمت طلا روز دوشنبه به رکورد جدیدی دست یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - طلا روز دوشنبه با افزایش انتظارات سرمایه‌گذاران از مسیر کاهش نرخ بهره با رویکرد داویش، پیش از اظهارات چندین مقام فدرال رزرو آمریکا و داده‌های کلیدی تورم در اواخر هفته به رکورد جدیدی دست یافت.

طلای نقدی پس از ثبت رکورد جدید ۳۷۱۹.۶۵ دلار در اوایل جلسه، تا ساعت ۰۸:۲۰ به وقت گرینویچ با ۰.۹ درصد افزایش به ۳۷۱۶.۲۷ دلار در هر اونس رسید. معاملات آتی طلای ایالات متحده برای تحویل در ماه دسامبر ۱.۲ درصد افزایش یافت و به ۳۷۵۱.۲۰ دلار رسید.

جیووانی استانوو، تحلیلگر UBS گفت: «من انتظار دارم که طلا این هفته به رکورد‌های جدیدی برسد، زیرا مقامات فدرال رزرو احتمالاً کاهش بیشتر نرخ بهره را اعلام خواهند کرد، اما این داده‌ها به سرعت و میزان کاهش‌ها نیز بستگی دارد.»

قرار است چندین مقام فدرال رزرو این هفته سخنرانی کنند و جروم پاول، رئیس فدرال رزرو قرار است روز سه‌شنبه سخنانی ایراد کند و سرمایه‌گذاران به دقت اظهارات آنها را برای یافتن سرنخ‌هایی در مورد جهت آینده سیاست پولی زیر نظر دارند.

بازار همچنین بر انتشار داده‌های قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) ایالات متحده در روز جمعه متمرکز است تا نشانه‌هایی از سرعت کاهش بیشتر نرخ بهره به دست آورد.

فدرال رزرو اولین کاهش نرخ بهره خود را از ماه دسامبر ارائه داد و روز چهارشنبه نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش داد و نشانه‌ای از آمادگی برای تسهیل بیشتر نرخ بهره بود.

سرمایه‌گذاران اکنون انتظار دارند که امسال دو کاهش نرخ بهره ۲۵ واحد پایه دیگر، هر کدام در ماه اکتبر و دسامبر، با احتمال ۹۳ درصد و ۸۱ درصد، رخ دهد.

استاونوو افزود: «تغییری در عوامل حمایت‌کننده از طلا وجود دارد. تاکنون بانک‌های مرکزی و تقاضای آسیایی بودند، اکنون شاهد هستیم که سرمایه‌گذاران غربی نیز به دنبال افزودن طلا هستند که این امر در دارایی‌های ETF طلا مشهود است و ناشی از انتظارات کاهش نرخ‌های بهره در ایالات متحده است.»

قیمت شمش طلا امسال بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته است که ناشی از عدم قطعیت گسترده‌تر ژئوپلیتیکی و اقتصادی، خرید بانک‌های مرکزی و تسهیل سیاست‌های پولی است.

طلای نقدی ممکن است مقاومت ۳۷۰۵ دلار در هر اونس را آزمایش کند، شکست این سطح می‌تواند منجر به افزایش قیمت به محدوده ۳۷۱۹ تا ۳۷۳۹ دلار شود.

استاونوو افزود: «ما همچنان شاهد افزایش بیشتر قیمت هستیم و انتظار می‌رود طلا تا اواسط سال ۲۰۲۶ به ۳۹۰۰ دلار برسد.»

نقره نقدی با ۱.۳ درصد افزایش به ۴۳.۶۴ دلار در هر اونس رسید که بالاترین سطح در بیش از ۱۴ سال گذشته است. پلاتین با ۱.۱ درصد افزایش به ۱۴۱۹.۶۵ دلار و پالادیوم با ۱.۱ درصد افزایش به ۱۱۶۱.۸۵ دلار رسید.

منبع: رویترز