طلا بار دیگر با عبور از مرز ۳۷۵۰ دلار به رکورد تاریخی جدیدی دست یافت.

طلا بار دیگر به رکورد تاریخی جدیدی دست یافت و با عبور از مرز ۳۷۵۰ دلار، به راحتی از قیمت رکورد دیروز فراتر رفت.

به نظر می‌رسد این روند شتاب گرفته است، پس از آن که اظهارات جروم پاول، رئیس فدرال رزرو آمریکا در هفته گذشته، پس از کاهش ۲۵امتیازی نرخ بهره، در ابتدا موجب عقب‌نشینی مختصری شده بود.

طلا در ساعت ۲۱:۰۸ به وقت شرقی با ۰.۱۹ درصد افزایش به ۳۷۵۳.۴۹ دلار در هر اونس رسید. نقره در همان زمان با ۰.۲۰ درصد کاهش به ۴۳.۹۸ دلار رسید. پلاتین در ساعت ۲۱:۱۱ به وقت شرقی با ۰.۰۹ درصد افزایش به ۱۴۲۴.۳۸ دلار در هر اونس رسید. پالادیوم با ۰.۲۱ درصد افزایش به ۱۱۷۱.۰۴ دلار در هر اونس معامله شد.

منبع: رویترز