امروز سه شنبه ۱ مهرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران ۹۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - امروز سه شنبه ۱ مهرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۹۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۹ میلیون و ۲۱۵ هزار تومان معامله می‌شود.

محصول  نرخ
سکه طرح جدید ۹۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
سکه طرح قدیم ۲۰۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
نیم سکه ۵۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
ربع سکه ۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
سکه گرمی ۱۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
طلا ۱۸ عیار ۹ میلیون و ۲۱۵ هزار تومان
طلای ۲۴ عیار ۱۲ میلیون و ۲۸۶ هزار تومان
تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۳
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۶ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
همه مردم شدن دلال‌ طلا!!!
حتی بچه ۵ ساله هم هرروز قیمت طلا و سکه را میپرسه،
معلومه داریم به چه سمتی میریم!!!
۰
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۳ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
۲۰۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان؟؟
۳
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۲ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
200 دیگه چیه؟
۱
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۸ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
عادت کردیم، ما فعلا جا داریم،
۱
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۸ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
هر دم از این باغ بری می رسد. خدایا ممنونیم ازت بیشتر بده.
۱
۱۱
پاسخ دادن
