باشگاه خبرنگاران جوان - امروز سه شنبه ۱ مهرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۹۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۹ میلیون و ۲۱۵ هزار تومان معامله میشود.
برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۹۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
|سکه طرح قدیم
|۲۰۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
|نیم سکه
|۵۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
|ربع سکه
|۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|سکه گرمی
|۱۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
|طلا ۱۸ عیار
|۹ میلیون و ۲۱۵ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۱۲ میلیون و ۲۸۶ هزار تومان