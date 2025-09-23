باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - حمیدرضا نایج، کارشناس امور بانکی، در برنامه رادیو اقتصاد به بررسی چک صیادی و دلایل برگشت آن پرداخت و گفت: اصلیترین دلیل برگشت یک چک، کسری موجودی یا عدم موجودی در حساب شخص صادر کننده است. در این صورت، دارنده چک میتواند آن را برگشت بزند.
او ادامه داد: علاوه بر کسری موجودی، دلایل دیگری نیز وجود دارد که میتواند منجر به برگشت چک شود. به عنوان مثال، اگر حساب شخص صادر کننده مسدود شده باشد یا دستور عدم پرداخت روی چک وجود داشته باشد، گیرنده میتواند چک را برگشت بزند.
نایج همچنین به مشکلاتی مانند خط خوردگی یا قلم خوردگی در چک اشاره کرد و گفت: حتی اگر موجودی حساب صادر کننده کافی باشد، مغایرت در مندرجات چک یا امضای صادر کننده با امضای ثبتشده در سیستم بانکی میتواند باعث برگشت چک شود.
این کارشناس بانکی تأکید کرد: هنگامی که چک برگشت میخورد، بانک موظف است گواهی عدم پرداخت به دارنده چک ارائه دهد. این گواهی باید شامل جزئیاتی مانند هویت و نشانی کامل صادر کننده باشد.
نایج در ادامه به سامانه محچک اشاره کرد و توضیح داد: این سامانه به بانکها اجازه میدهد تا پس از برگشت چک، موجودی سایر حسابهای صادر کننده را بررسی کنند. در صورت وجود موجودی کافی در دیگر حسابها، این مبلغ به میزان کسری چک مسدود میشود اگر کسری چک تأمین شود، دارنده چک باید از طریق مراجع قضایی اقدام کند