باشگاه خبرنگاران جوان - علی نبیان، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: یگان حفاظت این سازمان از ابتدای امسال تا پایان شهریورماه از یک‌هزار و ۴۷۲ مورد تعرض به زمین‌های دولتی با مساحت حدود ۵۹۸ هکتار به صورت فوری رفع تعرض کرده است.

وی با بیان اینکه فقط در شهریورماه امسال ۲۳۶ مورد رفع تعرض فوری به مساحت ۵۹ هکتار زمین انجام شده است، افزود: از فروردین تا پایان شهریورماه امسال، ۱۴۳ مورد حکم قطعی به‌نفع دولت توسط یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن در کشور اجرا شده است.

وی گفت: بر اساس این احکام ۱۸۴ هکتار زمین دولتی به بیت‌المال بازگشته است.

نبیان اعلام کرد: در شهریور ماه امسال ۲۴ مورد حکم قطعی دادگاه به مساحت ۲۰ هکتار اجرا شد.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن بیشترین مساحت وقوع و رفع تعرض در ۶ ماه نخست امسال را مربوط به ادارات کل راه و شهرسازی خوزستان، فارس و تهران برشمرد.

منبع: سازمان ملی زمین و مسکن