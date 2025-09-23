رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران گفت: تعامل مستمر گمرک و راهداری گامی مهم در مدیریت موفق در مرزهاست.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرود عسگری، رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران در نشست مشترک با رضا اکبری، معاون وزیر راه و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، این سازمان را مهمترین دستگاه همکار گمرک در مدیریت مرزی معرفی کرد که می‌تواند در کنار گمرک نقش مهمی در مدیریت مرزی ایفا کند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، نگاه ویژه بر گذرگاه‌های مرزی و تجارت از مسیر جاده را با اهمیت دانست و افزود: هماهنگی سیاست‌های ملی و استانی و اتخاذ رویکرد‌های یکپارچه در حوزه‌های ستادی و صف سبب روان‌سازی مدیریت مرزی و رونق ترانزیت می‌شود.

 

در ادامه این نشست نیز اکبری با اعلام آمادگی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بر تداوم همکاری مشترک با گمرک، به کمبود امکانات و عدم تناسب زیرساخت‌ها و فضای گذرگاه‌های مرزی با حجم تردد و تجارت اشاره و ابراز امیدواری کرد با همکاری همه دستگاه‌های دخیل در امر تجارت بتوان در جهت بهبود و تسهیل تردد از مرزها، گام‌های موثری برداشت.

وی در عین حال بازتعریف فرآیندها، اشتراک‌گذاری سامانه‌ها و اطلاعات و مدیریت واحد را در کنار توسعه زیر ساخت مهم برشمرد و خدمات گمرک در طول جنگ ۱۲ روزه را چشمگیر توصیف کرد.

در این نشست که با حضور معاونان و جمعی از مدیران ستادی دو سازمان برگزار شد، در خصوص مباحثی از جمله اهمیت یکپارچگی مدیریت مرزی، توسعه زیرساخت‌ها و نحوه جانمایی ایکس‌ری‌ها و باسکول‌ها، به روزرسانی فرآیند‌های مدیریتی و پرهیز از نگاه بخشی، تفکیک مسئولیت‌ها و کاهش کنترل‌های غیر ضروری و نحوه اخذ عوارض بحث و تبادل‌نظر شد.

منبع: گمرک ایران

