رئیس هیات مدیره مرکز مبادله ارز و طلای ایران از انتشار اوراق صکوک مرابحه ارزی تا سقف ۲۰۰ میلیون یورو با مدت زمان ۴ ساله خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد آرام با تشریح اقدامات این مرکزی برای تسهیل گری در تامین مالی ارزی طرح های توسعه ای صادرات محور گفت: برای طرحهایی که صادراتمحور هستند چنانچه متعلق به یک پروژه باشند اوراق صکوک مرابحه ارزی تا سقف ۲۰۰ میلیون یورو با مدت زمان ۴ ساله و نرخ تمام شده ارز به میزان حداکثر ۷.۵ درصد به نرخ یورو تعیین شده است.
آرام در ادامه خاطرنشان کرد: در ارتباط با این اوراق بر اساس تفاهمی که میان بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی به حجم حدود ۲ میلیارد یورو امضا شده است، خود صندوق توسعه ملی به عنوان بازارگردان حضور دارد.
وی با بیان اینکه میزان نوسان نرخ ارز در مرکز مبادله ارز و طلا در طول سال هیچوقت بیشتر از ۱۰ تا ۱۵ درصد نخواهد بود، بیان داشت: با توجه به سیاست تثبیت که بانک مرکزی در پیش گرفته است، عملاً نرخ تمام شده به همان میزان نرخ های رسمی اعلام شده از سوی این بانک که حدود ۲۴ درصد است، میباشد. در نتیجه اگر کارآفرینان طرحی دارند که صادرات محور است با این تمهیدات بانک مرکزی، کاملاً قابل اجرا خواهد بود.
رئیس هیات مدیره مرکز مبادله ارز و طلای ایران، تصریح کرد: تاکنون حدود۴۶۰ میلیون یورو از این اوراق برای فولادیها و پتروشیمیها منتشر شده است. در روزهای آینده نیز اوراق پتروشیمی آسماری عرضه خواهد شد.
آرام با اشاره به راهکار دوم برای تامین مالی طرحهای توسعهای صادراتمحور، عنوان کرد: چون بعضی از طرحها به صورت هلدینگ چندرشتهای است و ممکن است چندین پروژه را شامل شوند، صکوک وکالت را که همان صکوک مرابحه است و هلدینگ به وکالت از شرکت های زیرمجموعه منتشر میکند، ارائه شده است. این امر مشمول بحثهای ذینفع واحد و... هم نمیشود.
منبع: بانک مرکزی