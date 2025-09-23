رئیس هیات مدیره مرکز مبادله ارز و طلای ایران از انتشار اوراق صکوک مرابحه ارزی تا سقف ۲۰۰ میلیون یورو با مدت زمان ۴ ساله خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد آرام با تشریح اقدامات این مرکزی برای تسهیل گری در تامین مالی ارزی طرح های توسعه ای صادرات محور گفت: برای طرح‌هایی که صادرات‌محور هستند چنانچه متعلق به یک پروژه باشند اوراق صکوک مرابحه ارزی تا سقف ۲۰۰ میلیون یورو با مدت زمان ۴ ساله و نرخ تمام شده ارز به میزان حداکثر ۷.۵ درصد به نرخ یورو تعیین شده است.

آرام در ادامه خاطرنشان کرد: در ارتباط با این اوراق بر اساس تفاهمی که میان بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی به حجم حدود ۲ میلیارد یورو امضا شده است، خود صندوق توسعه ملی به عنوان بازارگردان حضور دارد.

وی با بیان اینکه میزان نوسان نرخ ارز در مرکز مبادله ارز و طلا در طول سال هیچ‌وقت بیشتر از ۱۰ تا ۱۵ درصد نخواهد بود، بیان داشت: با توجه به سیاست تثبیت که بانک مرکزی در پیش گرفته است، عملاً نرخ تمام شده به همان میزان نرخ های رسمی اعلام شده از سوی این بانک که حدود ۲۴ درصد است، می‌باشد. در نتیجه اگر کارآفرینان طرحی دارند که صادرات محور است با این تمهیدات بانک مرکزی، کاملاً قابل اجرا خواهد بود.

رئیس هیات مدیره مرکز مبادله ارز و طلای ایران، تصریح کرد: تاکنون حدود۴۶۰ میلیون یورو از این اوراق برای فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها منتشر شده است. در روزهای آینده نیز اوراق پتروشیمی آسماری عرضه خواهد شد.

آرام با اشاره به راهکار دوم برای تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای صادرات‌محور، عنوان کرد: چون بعضی از طرح‌ها به صورت هلدینگ چندرشته‌ای است و ممکن است چندین پروژه را شامل شوند، صکوک وکالت را که همان صکوک مرابحه است و هلدینگ به وکالت از شرکت های زیرمجموعه منتشر می‌کند، ارائه شده است. این امر مشمول بحث‌های ذینفع واحد و... هم نمی‌شود.

منبع: بانک مرکزی

برچسب ها: اوراق صکوک ، بانک مرکزی
خبرهای مرتبط
سقف کارت رفاهی متصل به اوراق گام به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافت
ذخایر ارز و طلای کشور در شرایط مطمئنی است/ تمهیدات ویژه برای تامین مالی ارزی
کنترل بازار اجاره از طریق اتصال سامانه املاک و اسکان به بانک مرکزی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱ مهرماه ۱۴۰۴
واریز سود سهام عدالت وعده‌ای که تاکنون محقق نشده است!
آغاز ثبت سفارش ۷ قلم کالا سهمیه فصل پاییز از پنجم مهرماه
خانواده دو شهید دانش آموز تبریزی خانه دار شدند+ فیلم
برنامه‌های مدیریت بار تا اطلاع ثانوی در استان تهران لغو شد
اعطای سهام عدالت به جاماندگان در بودجه سال آینده جایی خواهد داشت؟+ فیلم
پرونده خاموشی‌های خانگی از نیمه شهریور بسته شد
سد‌های تهران در آستانه بحران
ذخایر ارز و طلای کشور در شرایط مطمئنی است/ تمهیدات ویژه برای تامین مالی ارزی
ظرفیت تجدیدپذیر‌ها به ۲۳۵۰ مگاوات رسید؛ افتتاح ۱۰۰ مگاوات نیروگاه انشعابی
آخرین اخبار
عرضه نفت گاز در بورس برای تامین مالی نوسازی ناوگان فرسوده
اتمام پل کلاله _ آغبند تا پایان سال/ کوتاه‌ترین و امن‌ترین مسیر استراتژیک بین ایران و آذربایجان کلید خورد+ فیلم
اوراق صکوک تا ۲۰۰ میلیون یورو برای صادرات
هشدار پایش مزارع نسبت به آفت برگ خوار پاییزه به کشاورزان
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۱ مهر ماه
سقف کارت رفاهی متصل به اوراق گام به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافت
سد‌های تهران در آستانه بحران
سقف نرخ کارمزد شرکت­‌های کارگزاری از محل ارائه خدمات سرمایه­‌گذاری وجوه مشتریان تعیین شد
آمار شکایات بیمه‌ای در پنج ماهه نخست ۱۴۰۴ منتشر شد
تعامل گمرک و راهداری گامی مهم در مدیریت موفق مرزهاست
شکل‌گیری سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی به کجا رسید؟+ فیلم
ظرفیت تجدیدپذیر‌ها به ۲۳۵۰ مگاوات رسید؛ افتتاح ۱۰۰ مگاوات نیروگاه انشعابی
آغاز ثبت سفارش ۷ قلم کالا سهمیه فصل پاییز از پنجم مهرماه
خروج پول حقیقی حدود ۱۷۶ میلیارد تومانی از بازار سرمایه
آمادگی برای آغاز سال زراعی جدید/ خلائی در تامین کود‌های کشاورزی وجود ندارد
۵۹۸ هکتار از زمین‌های دولتی رفع تعرض شد
جابه‌جایی ۳۷ میلیون مسافر توسط ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای در تابستان
افتتاح ۲۰۵ مگاوات و آغاز عملیات اجرایی ۷۵ نیروگاه خورشیدی در سراسر کشور
افزایش بیش از ۴ هزار واحدی شاخص کل بورس در روز قرمز شاخص کل هم‌وزن
ذخایر ارز و طلای کشور در شرایط مطمئنی است/ تمهیدات ویژه برای تامین مالی ارزی
بررسی دلایل برگشت چک صیادی/ نقش سامانه محچک چیست؟
رشد ۱۰۰ درصدی ظرفیت نصب‌شده تجدیدپذیر‌ها در طی یکسال گذشته
علی‌آبادی: هر دانش آموز یک همیار آب و برق در خانه است
پرونده خاموشی‌های خانگی از نیمه شهریور بسته شد
رفیع‌زاده: تحول و توسعه کشور از مدارس آغاز می‌شود
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱ مهرماه ۱۴۰۴
اعطای سهام عدالت به جاماندگان در بودجه سال آینده جایی خواهد داشت؟+ فیلم
خانواده دو شهید دانش آموز تبریزی خانه دار شدند+ فیلم
برنامه‌های مدیریت بار تا اطلاع ثانوی در استان تهران لغو شد
مراودات ریلی ایران و ازبکستان به ۲ میلیون تن بار خواهد رسید