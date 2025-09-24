وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران که به منظور برگزاری نخستین کمیته مشترک اجرای موافقتنامه تجارت آزاد کشورمان و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به مسکو سفر کرده است، با ماکسیم رشتنیکوف وزیر توسعه اقتصادی روسیه ملاقات و گفت‌وگو کرد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ وزیر توسعه اقتصادی در این دیدار، سال ۲۰۲۵ را بواسطه رویداد‌های مهمی همانند امضای معاهده جامع راهبردی دو کشور، اجرایی شدن موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا و اعطای موقعیت ناظر به ایران در این اتحادیه، نقطه عطفی در روابط اقتصادی تهران و مسکو خواند.

رشتنیکوف با اشاره به رشد ۳۵ درصدی تجارت بین ایران و روسیه از زمان اجرایی‌شدن موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اوراسیا (طی ماه‌های مه و ژوئن ۲۰۲۵ میلادی) نسبت به مدت مشابه در سال قبل، این نتایج را نتیجه اراده دو کشور به توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری خواند.

وی پایبندی روسیه به متن و روح موافقت‌نامه تجارت آزاد اوراسیا با ایران را اعلام و ابراز امیدواری کرد که این روند با سرعت بیشتری ادامه یابد.

وزیر صمت کشورمان نیز در این دیدار که با حضور کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه برگزار شد، ضمن تاکید برجایگاه بخش خصوصی دو کشور در توسعه مناسبات تجاری، خواستار رفع موانع کاهنده تجارت از جمله تسهیل در مراودات مالی و یکسان سازی استاندارد‌های دو کشور شد.

اتابک بر عزم ایران در تکمیل کریدور شمال - جنوب تاکید کرد و اظهار داشت که مقدمات احداث راه آهن رشت آستارا فراهم و عملیات اجرایی در ماه‌های آتی آغاز خواهد شد.

 جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا چهارم دی‌ماه ۱۴۰۲ در آیینی در سن‌پترزبورگ موافقتنامه تجارت آزاد امضا کردند. بنا بر این توافقنامه که از ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ پس از تصویب در مجالس کشور‌های طرف قرارداد اجرایی شد، طرفین تعرفه‌های گمرکی را برای حدود ۸۷ درصد اقلام کالایی در مبادلات تجاری خود به صورت کامل حذف کردند.

اتحادیه اقتصادی اوراسیا، یک اتحادیه اقتصادی میان‌دولتی شامل بلاروس، قزاقستان، روسیه، قرقیزستان و ارمنستان است. اعضای ناظر فعال این اتحادیه، جمهوری اسلامی ایران، ازبکستان و کوبا هستند. ایران در سال ۱۴۰۳ به عنوان عضو ناظر به این اتحادیه پیوست.

