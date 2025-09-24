باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - مهدی مخبر معاون مرکز مدیریت راه های کشور در گفت وگوی تلویزیونی با اشاره به وضعیت تردد مسافران در این ایام گفت: طبق آخرین آمارهای اعلام شده در تابستان امسال، مجموعاً بیش از ۲۰۴ میلیون تردد ثبت شده است. این رقم نسبت به تابستان سال گذشته، با توجه به شرایط خاصی که در تیرماه داشتیم کاهش جزئی را نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: در شهریورماه، ما شاهد رکورد افزایش تردد بودیم. به طور متوسط، بیش از ۳ میلیون تردد در این ماه ثبت شده است. بالاترین میزان تردد در روز‌های ۲۱ و ۲۸ شهریور اتفاق افتاده است.

او با اشاره به بازگشایی مدارس گفت:با توجه به بازگشایی سال تحصیلی، میزان تردد در هفته‌های اخیر کاهش یافته است.

مخبر به محورهای پر تردد هم اشاره کرد و گفت:محور‌های شمالی، به ویژه محور چالوس، همچنان با افزایش تردد به سمت شمال مواجه هستند. در میان محور‌های پرتردد، می‌توان به آزادراه تهران-کرج-قزوین ،آزادراه ساوه-تهران ، محور‌های تهران-قم، قزوین و البرز اشاره کرد.

معاون مرکز مدیریت راه های کشور گفت: مازندران،گیلان، اصفهان،قزوین و قم بوده وپیش بینی می شود که در پایان هفته، به ویژه در روز جمعه، پیش‌بینی می‌شود که محور‌های شمالی با افزایش تردد مواجه شوند، به علت موج بازگشت هموطنان روبرو باشد.

وی گفت:تابستان امسال با رکورد تردد در شهریور پایان یافت، و با ورود به مهرماه، تغییراتی در میزان تردد به وجود آمده است. محور‌های شمالی همچنان در کانون توجه هستند و انتظار می‌رود در هفته‌های آینده نیز تردد در این محور‌ها ادامه داشته باشد.