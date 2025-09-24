همزمان با بهبود روند مدیریت در حوزه صنعت گاز اقدامات و برنامه ریزی لازم برای مایع سازی گاز در دستور کار قرار گرفته شد.

باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری-با توجه به وجود ناترازی در حوزه انرژی به ویژه گاز و با توجه به نزدیک شدن به ایام سرد سال برنامه‌ریزی برای تأمین سوخت به ویژه سوخت نیروگاه ها در دستور کار قرار گرفته است که در همین زمینه هم امروز پاک نژاد وزیر نفت درباره برنامه وزارت نفت برای رفع ناترازی گاز در فصل زمستان گفت: ما با این واقعیت مواجه هستیم که در بخش تأمین گاز در فصول سرد سال ناترازی داریم. این ناترازی دستاورد یک یا چند سال اخیر نیست، بلکه ریشه در حدود ۳۰ سال حکمرانی در بخش انرژی دارد، در این مدت باید سرمایه‌گذاری‌هایی انجام می‌شد که امکان آن فراهم نشد، همچنین در حوزه مدیریت و بهینه‌سازی مصرف نیز باید در سنوات گذشته تدابیری اتخاذ می‌شد که ما اکنون با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط با شتاب بیشتری در حال پیگیری این تدابیر هستیم.

وی افزود: در زمستان امسال نیز با توجه به افزایش مصرف خانگی و تجاری در این فصل، طبیعتاً امکان تأمین آن حجم گاز موردنیاز بخش‌های مصرف، وجود ندارد، اما این کمبود با سایر سوخت‌های جایگزین جبران شده است.

وزیر نفت در پاسخ به پرسشی درباره تأمین سوخت مورد نیاز نیروگاه‌ها در زمستان با اشاره به اینکه در مورد نیروگاه‌ها ما یک سبد سوخت داریم که این سبد شامل مازوت، گازوئیل و گاز طبیعی است، گفت: در فصل سرما با برودت هوا و کاهش دما مصرف بخش خانگی و تجاری افزایش پیدا می‌کند و طبیعتا باید محدودیت‌هایی را در سایر بخش‌های مصرف اعمال کنیم.

یکی از اقدامات برای تأمین سوخت مربوط به مایع سازی فرآیند گاز است .مایع سازی فرآیند گاز به عنوان یک فرایند پالایشگاه تبدیل گاز طبیعی یا سایر هیدروکربن‌های گازی به هیدروکربن‌های دیگر زنجیره‌ای (مانند بنزین یا سوخت دیزل ) است. گازهای غنی از متان به سوخت مایع مصنوعی تبدیل شده است. به عبارت دیگر تبدیل مستقیم با استفاده از GasTechno جدیدفرایند غیر کاتالیستی گاز به مایعات است که در یک مرحله متان به متانول تبدیل شده‌است. یا به عنوان واسطه‌ای از طریق گاز سنتز، به عنوان مثال با استفاده از Fischer Tropsch یا فرایندهای همراه. این روش با اکسیداسیون جزئی متان (گاز طبیعی) به دی‌اکسید کربن، مونوکسید کربن، هیدروژن و آب شروع می‌شود، نسبت مونوکسید کربن به هیدروژن (H2) با استفاده از واکنش تغییرات بخار آب تنظیم شده‌است، در حالی که دی‌اکسید کربن اضافی توسط آب حذف می شود راه حل از alkanolamine (حلال یا فیزیکی)، در نهایت آب برداشته شود. بازده گاز سنتز است که از نظر شیمیایی واکنش نشان داد بیش از یک کاتالیست آهن یا کبالت برای تولید هیدروکربن‌های مایع و محصولات فرعی دیگر. اکسیژن از یک واحد جداسازی هوا برودتی ارائه شده‌است.

در همین خصوص نوروزی مصیر که پیش از این عضویت در شوراى تجارى سازى شركت انتقال گاز ايران را داشته به عنوان مدیرعامل مایع سازی گاز ایران منصوب و اعلام کرده مایع‌سازی گاز طبیعی یکی از فرآیندهای مهم در صنعت انرژی است که می‌تواند تأثیرات زیادی بر کاهش ناترازی انرژی داشته باشد. یکی از اصلی‌ترین مزایای مایع‌سازی گاز، کاهش حجم آن است. گاز طبیعی در حالت مایع (LNG) حدود ۶۰۰ برابر کمتر از حالت گازی فضای کمتری اشغال می‌کند. این ویژگی باعث می‌شود که امکان حمل و نقل گاز از مناطق دوردست به نقاط مصرفی به راحتی فراهم شود.

گفتنی است پیش از این فاز نخست طرح ایران ال‌ان‌جی علاوه بر صادرات LNG و ارزآوری ۲.۵ میلیارد دلاری زمینه ساز روند رفع ناترازی در کشور شده بود.