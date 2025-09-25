امروز پنجشنبه ۳ مهرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران ۱۰۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - امروز پنجشنبه ۳ مهرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۹ میلیون و ۹۸۴ هزار تومان معامله می‌شود.

محصول  نرخ
سکه طرح جدید ۱۰۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان 
سکه طرح قدیم  ۹۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان 
نیم سکه ۵۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان 
ربع سکه ۳۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان 
سکه گرمی ۱۷ میلیون تومان 
طلای ۱۸ عیار ۹ میلیون و ۹۸۴ هزار تومان 
طلای ۲۴ عیار ۱۳ میلیون و ۳۱۱ هزار تومان
