باشگاه خبرنگاران جوان - امروز پنجشنبه ۳ مهرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۹ میلیون و ۹۸۴ هزار تومان معامله می‌شود.

