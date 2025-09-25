باشگاه خبرنگاران جوان - امروز پنجشنبه ۳ مهرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۹ میلیون و ۹۸۴ هزار تومان معامله میشود.
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۱۰۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان
|سکه طرح قدیم
|۹۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
|نیم سکه
|۵۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
|ربع سکه
|۳۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
|سکه گرمی
|۱۷ میلیون تومان
|طلای ۱۸ عیار
|۹ میلیون و ۹۸۴ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۱۳ میلیون و ۳۱۱ هزار تومان