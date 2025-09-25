مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: روز‌های جمعه و شنبه شکل‌گیری توده گرد و خاک بر روی عراق و نفوذ آن به مناطق غربی و جنوب غربی کشور دور از انتظار نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب فعالیت سامانه بارشی در شرق سواحل دریای خزر، ارتفاعات سمنان و شمال شرق کشور ادامه دارد.

وی ادامه داد: روز جمعه در نیمه غربی سواحل دریای خزر و برخی نقاط در اردبیل و شمال آذربایجان شرقی، رگبار و رعد و برق رخ خواهد داد و در سایر نقاط کشور آسمانی صاف پیش‌بینی می‌شود.

او بیان کرد: شنبه در شمال آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، برخی نقاط مازندران و یکشنبه و دوشنبه در گیلان و غرب مازندران بارش باران گاهی همراه با وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان توضیح داد: همچنین طی ۲ روز آینده به‌ویژه در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب در ارتفاعات واقع در هرمزگان، جنوب سیستان و بلوچستان و جنوب کرمان، رشد ابرهای همرفتی، رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقت و خیزش گردوخاک دور از انتظار نیست.

وی افزود: پنجشنبه در مرکز و نوار شرقی کشور، جمعه و شنبه در غرب ارتفاعات و دامنه‌های زاگرس مرکزی، شمال غرب و نوار شرقی کشور، در بعضی ساعات وزش باد شدید و در نقاط مستعد خیزش گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

او گفت: همچنین طی روزهای جمعه و شنبه شکل‌گیری توده گرد و خاک بر روی عراق و نفوذ آن به مناطق غربی و جنوب غربی کشور دور از انتظار نیست.

