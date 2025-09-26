اولین هفته پاییز ۱۴۰۴ ، فرصتی استثنایی برای پایتخت‌نشینان است تا از همهمه‌ی شهر فاصله گرفته و به کشف جاذبه‌های تهران بپردازند. در ادامه، پنج مقصد جذاب و دیدنی در تهران معرفی می‌شود که ترکیبی از تاریخ، فرهنگ و طبیعت شهری را در بر می‌گیرند. این مکان‌ها، که از شلوغی جاذبه‌های معروف مانند کاخ گلستان یا برج میلاد به دورند، برای یک گشت‌وگذار یک‌روزه عالی هستند. چه به دنبال کاوش در تاریخ باشید، چه مشتاق تجربه‌های فرهنگی یا جویای آرامش در طبیعت شهری، این مقاصد تجربه‌ای متفاوت و خاطره‌انگیز را در قلب پایتخت رقم می‌زنند.

۱. باغ گیاه‌شناسی ملی: بهشتی سبز در غرب تهران

باغ گیاه‌شناسی ملی ایران، در اتوبان تهران-کرج، منطقه چیتگر، گوهری طبیعی با ۱۴۵ هکتار وسعت است. از مرکز تهران، با خودرو یا مترو (ایستگاه وردآورد) طی ۲۰ دقیقه به باغ می‌رسید.

این باغ با مجموعه گیاهان بومی و جهانی، در دمای معتدل پاییزی (۲۰-۲۴ درجه)، فضایی آرام برای پیاده‌روی، عکاسی و یادگیری درباره گیاه‌شناسی فراهم می‌کند. بازدید از بخش‌های هیمالیا و ایران-توران توصیه می‌شود. پارکینگ، کافه و رستوران نیز در این محدوده به راحتی در دسترس هستند. مسیرهای باغ برای افراد با محدودیت حرکتی مناسب است، اما کفش راحت بپوشید.

۲. خانه‌موزه مقدم: گنجینه‌ای تاریخی در مرکز تهران

خانه‌موزه مقدم، در خیابان امام خمینی، نزدیک حسن‌آباد، عمارتی قاجاری متعلق به استاد محسن مقدم است که با کاشی‌کاری‌ها و اشیای عتیقه‌اش می‌درخشد. تماشای معماری سنتی، عکاسی از حیاط و لذت بردن از آرامش فضا، ارمغان این مکان برای شماست. یک کافه کوچک هم در این بنا موجود و پذیرای بازدیدکنندگان است.

برای حفظ آثار، از لمس اشیا پرهیز کنید. خانه مقدم، دریچه‌‎ای برای آشنایی بیشتر با فرهنگ قاجاری است.

۳. پارک جنگلی لویزان: طبیعت آرام در شرق تهران

پارک جنگلی لویزان، در شمال شرقی تهران، نزدیک شیان، با جنگل‌های انبوه و چشم‌انداز شهر، مقصدی بکر برای طبیعت‌دوستان است. از مرکز تهران، از طریق بزرگراه همت در عرض نیم ساعت می‌توانید خود را به این پارک برسانید. پیاده‌روی، عکاسی از مناظر و پیک‌نیک در خنکی صبح از فعالیت‌هایی است که می‌توان در این طبیعت سبز داشت.

پارکینگ و آلاچیق موجود است و رستوران‌های شیان غذاهایی مثل جوجه‌کباب سرو می‌کنند. مسیرهای جنگلی ممکن است ناهموار باشند؛ کفش مناسب بپوشید.

۴. موزه عروسک‌های ملل: سفری فرهنگی در شمال تهران

موزه عروسک‌های ملل، یکی از جذاب‌ترین موزه‌های خصوصی تهران، در منطقه پاسداران (شمال شرق پایتخت) واقع شده و به عنوان پنجره‌ای به فرهنگ‌ها و سنت‌های جهانی از طریق عروسک‌ها عمل می‌کند.

هدف اصلی این موزه، معرفی فرهنگ اقوام ایران و جهان از طریق بیش از ۲۵۰۰ عروسک از ۸۴ کشور مختلف (عمدتاً اروپا، آمریکای لاتین و آسیا) است، که شامل عروسک‌های محلی ایرانی مانند "باران‌خواهی" مازندرانی، "ساقه برنج" گیلانی و عروسک‌های خراسانی می‌شود. همچنین عروسک‌های جهانی مانند ماتریوشکای روسی، Worry Dolls گواتمالایی، دارومای ژاپنی و عروسک‌های عثمانی (مانند خرم سلطان) و خدایان هندی (شیوا و پارواتی) هم در این موزه حضور دارند.

این مجموعه، که از ۷۰۰ عروسک اولیه به بیش از ۲۰۰۰ قطعه رسیده، نه تنها یک خانه برای عروسک‌هاست، بلکه پایگاهی برای ترویج قصه‌ها، افسانه‌ها و روایت‌های مردمی ایران و جهان به شمار می‌رود.

وجود کافه‌ای کوچک برای استراحت، فروشگاه سوغاتی با عروسک‌های دست‌ساز و فضایی مناسب برای عکاسی، از امکانات مجموعه هستند.

۵. بوستان آب و آتش: آمیخته‌ای از طبیعت و مدرنیته

بوستان آب و آتش، در بزرگراه حقانی، پارکی مدرن با فواره‌ها و فضای سبز است که ارزش این را دارد حداقل برای یک بار به آن سر بزنید. از جاذبه‌های این پارک می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

برج‌های آتش، نماد بوستان آب و آتش، چهار سازه ۱۰ متری‌اند که هر شب با غروب خورشید، شعله‌هایی تا ارتفاع ۸ متر به آسمان می‌فرستند و منظره‌ای تماشایی خلق می‌کنند.

فواره‌های دایره‌ای بوستان، آب را از ۲۴۰ نقطه تا ارتفاع ۱۰ متر به‌صورت آهنگین پرتاب می‌کنند. طراحی آن‌ها امکان عبور آسان از روی ستون‌های آب را فراهم کرده است.

سالن آمفی‌تئاتر آب و آتش با چادری ۷۰۵ متری و سکوهای سیمانی، برای برگزاری مراسم مذهبی، جشن‌ها و تئاترهای خیابانی طراحی شده و فضایی فرهنگی ارائه می‌دهد.

پل طبیعت، با ۲۷۰ متر طول، بوستان‌های بنادر و طالقانی را به هم متصل می‌کند. رستوران‌ها، کافه‌ها، نیمکت‌های چوبی و نورپردازی زیبا، آن را به جاذبه‌ای دیدنی تبدیل کرده است.

دریاچه مصنوعی خزر، با ۱۲ هزار مترمربع وسعت، بخشی از بوستان نوروز است. این دریاچه با مسیرهای دوچرخه‌سواری، پیاده‌روی، آلاچیق و بوفه، نمایی خیره‌کننده از اراضی عباس‌آباد ارائه می‌دهد.

میدان مشاهیر هم در ورودی بوستان از بلوار آفریقا، با دروازه‌ای به سبک معماری ایرانی و مجسمه‌های مشاهیر، فضایی تاریخی و فرهنگی را به نمایش می‌گذارد.

منبع: خبر آنلاین