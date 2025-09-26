باشگاه خبرنگاران جوان - انتخاب اراضی گلدره و غیاث‌آباد برای اجرای پروژه ۵۱۵ هکتاری مسکن، از ابتدا با انتقادات کارشناسی مواجه بود و مواردی همچون هزینه‌های بالای تأمین زیرساخت‌های اولیه، مناسب بودن زمین از نظر ژئوتکنیکی و دسترسی به امکانات شهری چالش‌هایی را در روند اجرای این پروژه ایجاد کرد.

با وجود تعیین ضرب‌الاجل ۴۰ روزه از سوی فرماندار ملایر برای تعیین تکلیف این پروژه و آغاز عملیات آماده‌سازی، ۵۲ روز هم از تعیین ضرب‌الاجل گذشت و اقدام اجرایی از سوی دستگاه اجرایی متولی صورت نگرفته است.

این در حالیست که تأخیر در اجرای پروژه ۵۱۵ هکتاری موجب ادامه مشکل فقر مسکن در ملایر، اتلاف منابع مالی، کاهش اعتماد عمومی به برنامه‌های کلان مسکن و ایجاد نارضایتی عمومی می‌شود.

برای خروج از بن‌بست فعلی، لازم است بازنگری کارشناسی در طرح موجود و شفاف‌سازی در مورد موانع واقعی صورت گیرد، اجرایی شدن مسکن ۵۱۵ هکتاری ملایر می‌تواند سهم مهمی در حل مشکل مسکن این شهر داشته باشد.

حدود ۵۲ روز پیش فرماندار ملایر در شورای تأمین مسکن شهرستان، به عنوان یکی از مطالبات اولویت‌دار این شهر، ضرب‌الاجل ۴۰ روزه برای حل موانع و مشکل موجود در مسیر اجرای پروژه ۵۱۵ هکتاری این شهر با حضور نمایندگان مجلس، مدیرکل وقت راه و شهرسازی استان همدان و مدیران مربوطه تعیین کرد تا در این مدت با رفع موانع، این پروژه وارد فاز عملیات آماده‌سازی شود و اعتماد از دست رفته متقاضیان بازگردد.

زمان تعیین شده در ضرب‌الاجل گذشت و پیگیری‌ها و جلسات متعددی نیز در این میان برگزار شد، اما عملا اتفاق خاصی در روند اجرای این پروژه رخ نداد، در عین حال که طی روز‌های گذشته نیز شاهد تغییر و تحول در مدیریت راه و شهرسازی استان همدان بودیم که می‌توان امید داشت با تغییر و تحول جدید، این پروژه مسکن ملایر عاقبت به خیر شود.

هنوز یک روز از تکریم و معارفه مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان نگذشته بود که طبق قول و وعده فرماندار، جلسه شورای تأمین مسکن این شهرستان با حضور مدیرکل جدید راه و شهرسازی استان همدان برگزار شد تا شاید قفل این پروژه باز شود و مردم سرپناهی برای خود بسازند.

پس از ۵۲ روز هنوز در نقطه اول هستیم

فرماندار ویژه ملایر روز جمعه در نشست شورای تأمین مسکن شهرستان با اشاره به تأخیر قابل توجه در آغاز عملیات اجرایی پروژه نهضت ملی مسکن، از عملکرد راه و شهرسازی در اجرای این پروژه و عمل نکردن به قول‌های داده‌شده انتقاد کرد.

«سید رسول حسینی» افزود: بر اساس قول اداره راه و شهرسازی، مهلتی ۴۰ روزه برای آغاز عملیات آماده‌سازی این پروژه تعیین و رسانه‌ای شد، اما امروز با گذشت ۵۲ روز، هیچ اقدام عملیاتی صورت نگرفته است.

وی با بیان اینکه نهضت ملی مسکن ملایر یکی از پروژه‌های مهم و مطالبه جدی مردم است، تاکید کرد: در این طرح ۱۰ هزار و ۲۰۰ نفر ثبت‌نام کردند که پس از پالایش، هفت هزار و ۵۰۰ نفر واجد شرایط شناخته شدند و از این تعداد، ۱۲۱۲ نفر برای پروژه در اراضی ۵۱۵ هکتاری معرفی شده‌اند. با این وجود، تاکنون اقدام عملی مشخصی انجام نشده است.

فرماندار ویژه ملایر با انتقاد از برگزاری مراسم کلنگ‌زنی و تبلیغات پیش از موعد، تصریح کرد: این اقدامات نباید بدون مبادله موافقت‌نامه، تملک زمین و تأمین اعتبار انجام می‌گرفت.

حسینی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد و پیگیری‌های مستمر برای حل مشکل پروژه ۵۱۵ هکتاری، گفت: این تلاش‌ها تاکنون به نتیجه ملموسی منجر نشده است.

وی به سایر مشکلات حوزه مسکن در این شهرستان اشاره کرد و ادامه داد: علاوه بر پروژه ۵۱۵ هکتاری، ما با معضلاتی مانند بلاتکلیفی پروژه ۶۰ واحدی بین راه و شهرسازی و بنیاد مسکن طی هفت سال گذشته و همچنین مشکلات مسکن در سامن و ازندریان مواجه هستیم.

معاون استاندار همدان و فرماندار ویژه ملایر با بیان اینکه مهلت ۴۰ روزه تمام شده، تأکید کرد: دستگاه اجرایی باید پاسخگوی مردم باشد، این سؤال مطرح است که چرا پس از تجهیز کارگاه توسط پیمانکار، کار متوقف و رها شده است؟

حسینی اظهار کرد: در این شهرستان هیچ کلنگی نخواهیم زد، مگر اینکه موافقت‌نامه آن مبادله شده باشد و هیچ روبانی پاره نخواهم کرد، مگر زمانی که پیمانکار کار را به طور کامل تحویل داده باشد.

وی با بیان اینکه به عنوان یک شهروند تقاضا دارم راه و شهرسازی برای به نتیجه رساندن این پروژه و رفع مشکلات مردم، تمام تلاش خود را به کار گیرند.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی نیز با انتقاد از تأخیر قابل توجه در آغاز عملیات اجرایی پروژه نهضت ملی مسکن این شهر، بر لزوم مدیریت صحیح و واگذاری به پیمانکاران توانمند و دارای اهلیت برای حصول نتیجه سریع تأکید کرد.

حجت‌الاسلام «احد آزادیخواه» اظهار کرد: پروژه نهضت ملی مسکن ملایر به یک موضوع اجتماعی جدی و حساس تبدیل شده و متأسفانه روند آغاز عملیات اجرایی آن به‌شدت با تأخیر مواجه شده و وضعیت فعلی به گونه‌ای است که ما همچنان در مرحله اولیه و بلاتکلیفی به سر می‌بریم.

وی با اشاره به انتظارات مردمی، افزود: بیش از یک‌هزار نفر از شهروندان ملایری سرمایه‌های خود را به حساب این پروژه واریز کرده‌اند، اما تاکنون اقدام عملی و مؤثری برای آغاز پروژه مشاهده نشده و مردم از مسوولان انتظار عمل دارند، نه وعده‌های تکراری.

مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به هیچ عنوان نباید این پروژه مهم به‌واسطه روابط شخصی یا ملاحظات غیرتخصصی به پیمانکارانی سپرده شود که توانایی فنی و مالی لازم برای تکمیل کار را ندارند.

حجت الاسلام آزادیخواه خاطرنشان کرد: اگرچه انتخاب پیمانکار در حیطه مسوولیت مستقیم دستگاه‌های تخصصی است و نه مجلس، اما ما به‌طور جدی پیگیر هستیم که اهلیت پیمانکاران به‌طور دقیق سنجیده شده و کار تنها به افراد متخصص و متعهد سپرده شود.

وی تاکید کرد: در صورت تداوم سوءمدیریت و دخالت‌های غیرتخصصی، این پروژه به سرانجام مطلوب نخواهد رسید.

مدیریت جدید نقطه عطفی برای پروژه ۵۱۵ هکتاری است

دیگر نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی نیز بر ضرورت اجرای سریع، دقیق و باکیفیت نهضت ملی مسکن در این شهرستان تأکید کرد و گفت: جبران عقب‌ماندگی‌ها باید در اولویت قرار گیرد تا مردم هرچه سریع‌تر به حق قانونی خود در زمینه خانه‌دار شدن برسند.

«احمد آریایی‌نژاد» مدیریت جدید را نقطه عطفی برای افزایش سرعت و دقت در اجرای امور دانست و افزود: عرصه راه و شهرسازی عرصه‌ای بزرگ است و پروژه نهضت ملی مسکن به دلایل مختلف از برنامه عقب مانده که باید با برنامه‌ریزی دقیق، این عقب‌ماندگی‌ها جبران شود.

وی با بیان اینکه ما می‌خواهیم ملایر به عنوان دومین شهرستان استان به جایگاه واقعی خود دست یابد، یادآور شد: مردم حق قانونی دارند که صاحب مسکن شوند.

نماینده مردم ملایر در مجلس کیفیت کار را بسیار حائز اهمیت خواند و افزود: کمیت طرح نیز اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا تعداد متقاضیان بسیار زیاد و اغلب آنان از اقشار کم‌برخوردار جامعه هستند و وظیفه داریم به ساده‌ترین و سریع‌ترین شیوه ممکن برای آنان مسکن فراهم کنیم.

آریایی‌نژاد زمان را موضوعی کلیدی دانست و اظهار کرد: طاقت مردم از این همه تأخیر و زمان از دست‌رفته کم شده و امروز از ما پاسخ می‌خواهند.

وی تاکید کرد: باید حداکثر بازدهی را از نظر زمان، کیفیت و کمیت در نظر گرفت و اجرای دقیق و سریع نهضت ملی مسکن ملایر، مطالبه‌ای جدی و بحق از سوی مردم است و دستگاه‌های متولی موظف به تحقق آن هستند.

سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان همدان نیز بر پیگیری مستمر برای پیشبرد پروژه ۵۱۵ هکتاری مسکن ملایر تأکید کرد و گفت: این طرح یکی از بزرگ‌ترین عملیات‌های عمرانی استان است که به‌طور طبیعی با چالش‌ها و پیچیدگی‌های متعدد در مسیر تصویب و اجرا مواجه است.

«علیرضا عزیزی» با اشاره به وسعت ۵۱۵ هکتاری این پروژه، اظهار کرد: براساس گزارش‌های دریافتی، این پروژه همچنان در مرحله تصویب در شورای عالی معماری و شهرسازی قرار دارد.

وی ادامه داد: پس از ابلاغ طرح جامع، باید مراحل تهیه طرح تفصیلی و تفکیکی، فاز‌های آماده‌سازی، حجم خاک‌برداری و خاکریزی معابر و همچنین طراحی شبکه آب و تاسیسات زیربنایی طی شود.

سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان همدان با بیان اینکه ما در خصوص قانون شهرسازی یک فلوچارت داریم، افزود: بر اساس این فلوچارت، موقعیت کنونی پروژه و مراحل آینده آن مشخص و به صورت مستمر گزارش می‌شود.

عزیزی خاطرنشان کرد: امروز نیز با تمام توان در خدمت مردم هستم تا این پروژه مهم به سرانجام برسد.

وی اجرای چنین پروژه‌ای را کاری دشوار و زمان‌بر خواند و پیگیری خبرنگاران را مثبت ارزیابی کرد و گفت: موظفیم با رعایت اخلاق حرفه‌ای، اطلاعات دقیق را در اختیار آنان قرار دهیم.

عزیزی گفت: بسیاری از مصوبات لازم این پروژه اخذ شده و روند پروژه به سمت جلو و مثبت در حرکت است.

پروژه ۵۱۵ هکتار مسکن ملی در قالب شهرک و جمعیتی حدود ۳۰ هزار نفر برای شهر ملایر تعریف شده و در دست اجرا است و در شهر‌های تابعه ازندریان، زنگنه، سامن، جوکار و اسلامشهر آق‌گل نیز زمین تملک شده است.

