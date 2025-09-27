نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به آرام بودن بازار مسکن گفت: بازار مسکن خالی از حباب شده و در حال حاضر این بازار خالی از رشد قیمتی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- داود بیگی نژاد نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: با نگاهی به تاریخچه قیمت مسکن در ایران از سال ۷۲ تا ۴۰۲، شاهد رشد چشمگیر ۲۵۳۴ برابری قیمت‌ها هستیم. این افزایش قیمت نشان‌دهنده یک تغییر اساسی در بازار مسکن و نیاز به تحلیل دقیق‌تری از عوامل مؤثر بر آن است.

وی با بیان اینکه در شرایط کنونی، به نظر می‌رسد که بازار مسکن خالی از حباب است گفت: این بدان معناست که قیمت‌ها به طور منطقی با توجه به تقاضا و عرضه تعیین می‌شوند و نه بر اساس سفته‌بازی.

او بیان کرد:در واقع، این موضوع می‌تواند فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذاران باشد که به دنبال خرید ملک هستند.

بیگی نژاد اظهار داشت: در مقایسه با سایر بازارهای سرمایه‌گذاری، بازار مسکن از ثبات بیشتری برخوردار است. در بازار مسکن، به دلیل نیاز مداوم به مسکن و کمبود عرضه، احتمال ریزش قیمت‌ها کمتر است.

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک توضیح داد: یکی از نکات کلیدی در سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، اعتماد به بازار و کارشناسان آن است. اظهارات و تحلیل‌های کارشناسان باید به گونه‌ای باشد که سرمایه‌گذاران را به سرمایه‌گذاری در این بخش ترغیب کند.

وی ادامه داد: برای مثال، اگر کارشناسان بتوانند پیش‌بینی‌های دقیقی از روندهای آتی بازار ارائه دهند، می‌تواند اعتماد بیشتری را در بین سرمایه‌گذاران ایجاد کند.

او با بیان اینکه قبل از هرگونه سرمایه‌گذاری، بررسی دقیق بازار و تحلیل روندها بسیار مهم است گفت: استفاده از نظرات کارشناسان معتبر می‌تواند به تصمیم‌گیری بهتر کمک کند،تنوع در سرمایه‌گذاری و به جای تمرکز بر یک نوع ملک، بهتر است در انواع مختلف املاک سرمایه‌گذاری کنید.

او یادآور شد: در نهایت، بازار مسکن در شرایط کنونی به نظر می‌رسد که فرصت‌های خوبی برای سرمایه‌گذاری ارائه می‌دهد. با توجه به تحلیل‌های دقیق و اعتماد به کارشناسان، سرمایه‌گذاران می‌توانند از این فضا بهره‌برداری کنند. به یاد داشته باشید که همیشه باید با احتیاط و اطلاعات کافی اقدام کنید تا از ریسک‌های احتمالی جلوگیری کنید.