معاون اداره تخصیص ارز بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی با هدف تسهیل و تسریع در فعالیت واحد‌های تولید، فرآیند تخصیص اعتباری ارز را طراحی، تدوین و پیاده سازی کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - حبیبی معاون اداره تخصیص ارز بانک مرکزی با بیان اینکه این بانک با هدف تسهیل و تسریع در فعالیت واحد‌های تولید، فرآیند تخصیص اعتباری ارز را طراحی، تدوین و پیاده سازی کرده است، گفت: در این شیوه جدید، اگر واردکننده بنا به ادعای خود اعتباری نزد فروشنده کالا داشته باشد، می‌تواند با انتخاب بازه زمانی سه تا شش ماهه تخصیص ارز خود را به صورت اعتباری ثبت کند و بانک مرکزی پس از آن، نسبت به صدور تخصیص ارز ظرف مدت ۲۴ الی ۴۸ ساعت اقدام می‌کند.

حبیبی با اشاره به مزایای این شیوه تصریح کرد: در این شیوه جدید واردکننده نیز می‌تواند پیش از اینکه نسبت به خرید ارز اقدام کند، ۱۰۰ درصد کالا را از گمرک ترخیص کند و ظرف مدت سه تا شش ماه نسبت به تجهیز ریال خود برای خرید ارز اقدام کند. از طرف دیگر بانک مرکزی و مرکز مبادله طلا و ارز نیز باتوجه به این مدت زمان می‌توانند جریان نقدینگی در گردش خود را مدیریت کنند و تأمین ارز را به صورت کارآمدتر و بهتری انجام دهند.

وی در توضیح نرخ ارز در تخصیص اعتباری ارز گفت: نرخ ارز تابع نرخی وضع شده بر تعرفه هاست؛ لذا در صورتی که اقدام به واردات کالایی می‌شود، نرخ ارز نیز تابع همان مقرراتی است که پیش از آن مشمولش بوده است و خرید هم به همان نرخ انجام خواهد شد. برای مثال اگر کالا مشمول خرید در تالار اول مرکز طلا و ارز بوده است، با همان نرخ و اگر مشمول خرید در تالار دوم مرکز مبادله طلا و ارز باشد، با همان نرخ خرید انجام می‌شود.

حبیبی در پایان و درباره تفاوت فرآیند جدید تخصیص اعتباری ارز با تخصیص ارز عادی عنوان کرد: تفاوت این فرآیند با تخصیص ارز عادی در آن است که در شرایط عادی ثبت سفارش پس از اخذ تأییدیه دستگاه‌های متولی و نیز پس از ثبت درخواست تخصیص ارز در سامانه تخصیص ارز، وزارتخانه مربوطه نسبت به تعیین اولویت تخصیص اقدام کند؛ لذا در شیوه عادی به دلیل تعداد بالای تقاضا تخصیص ارز زمان بر خواهد بود و لذا کالا برای مدتی در گمرک باقی خواهد ماند.

منبع: بانک مرکزی

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۵ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
بانک مرکزی اعتبار ینجی را حذف یا بروزرسانی روزانه کند
با اعصاب و روان مردم بازی نکند
