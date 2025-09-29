باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- محمد جواد کرمی رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران در گفت وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران در خصوص توزیع آرد نانوایی‌ها به قنادی ها اظهار داشت: در ابتدا، باید بگوییم که بله، برخی از نانوایی‌ها آرد خود را به قنادی‌ها می‌دهند. اما این میزان کم است چراکه این کار به کیفیت نان آسیب می‌زند.

وی ادامه داد: آرد نان سنتی به طور معمول از آرد با درصد گلوتن ۱۲ درصد، ۱۵ درصد و ۱۸درصد استفاده می‌شود.

او بیان کرد: آرد نان حجیم و صنعتی معمولاً دارای درصد گلوتن ۲۱ درصد به بالا است و برای تولید محصولات قنادی، آرد با درصد گلوتن بالای ۲۷ درصد به به کار می‌رود.

او در خصوص مشکلات ناشی از توزیع آرد هم گفت: در صورتی که‌ نانوایی‌ها آرد مخصوص خود را به قنادی‌ها دهند، ممکن است کیفیت نان سنتی کاهش یابد. این به این دلیل است که هر نوع آرد برای مصارف خاصی طراحی شده و استفاده نادرست از آن می‌تواند به نتایج نامطلوبی منجر شود.

وی افزود:به جای پاک کردن صورت مسئله، باید به دنبال ایجاد یک مسیر درست برای توزیع یارانه آرد باشیم. این کار می‌تواند به بهبود کیفیت نان و جلوگیری از بحران‌های احتمالی در این حوزه کمک کند.