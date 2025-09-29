رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران گفت: توزیع آرد نانوایی‌ها به قنادی ها با وجود آنکه آرد آنها متفاوت است انجام می‌شود اما این کار باعث کاهش کیفیت تولیدات می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- محمد جواد کرمی رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران در گفت وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران در خصوص توزیع آرد نانوایی‌ها به قنادی ها اظهار داشت: در ابتدا، باید بگوییم که بله، برخی از نانوایی‌ها آرد خود را به قنادی‌ها می‌دهند. اما این میزان کم است چراکه  این کار به کیفیت نان آسیب می‌زند.

وی ادامه داد:  آرد نان سنتی به طور معمول  از آرد با درصد گلوتن ۱۲ درصد، ۱۵ درصد و ۱۸درصد استفاده می‌شود.

او بیان کرد: آرد نان حجیم و صنعتی معمولاً دارای درصد گلوتن ۲۱ درصد به بالا است و برای تولید محصولات قنادی، آرد با درصد گلوتن بالای ۲۷ درصد به به کار می‌رود.

او  در خصوص  مشکلات ناشی از توزیع آرد هم گفت:  در صورتی که‌ نانوایی‌ها آرد مخصوص خود را به قنادی‌ها دهند، ممکن است کیفیت نان سنتی کاهش یابد. این به این دلیل است که هر نوع آرد برای مصارف خاصی طراحی شده و استفاده نادرست از آن می‌تواند به نتایج نامطلوبی منجر شود.

وی افزود:به جای پاک کردن صورت مسئله، باید به دنبال ایجاد یک مسیر درست برای توزیع یارانه آرد باشیم. این کار می‌تواند به بهبود کیفیت نان و جلوگیری از بحران‌های احتمالی در این حوزه کمک کند.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۱ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
ارد یارانه فروش آزاد اینا که ازخدانمی ترسن نظارتم نی زورتان به نانوانمی ریه دزدی رو روشن وحرام خوری
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
احمد
۱۳:۱۸ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
میگم چرا شیرینی‌ها مزه بربری میده به این میگن سواستفاده از حقوق مصرف کننده
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۵ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
کلا به آرد و نان یارانه دادن ظلم در حق کشاورزان زحمت کش است چرا گندم را از کساورز با قیمت کمتر از هزینه تولید خریداری می کنند بعد از آنکه تبدیل به آرد شد تقریبا مفت و مجانی در اختیار شهرنشینان می گذارند ،این کار باعث مهاجرت کشاورزان به حاشیه شهرها و خالی شدن روستاها از سکنه شده است
۲
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
موسی خانشی
۱۲:۲۱ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
سود کشت گندم برای کشاورزان قابل قبوله اما طمع برخی انگار تمامی نداره فقط دنبال گران سازی و کوچک کردن سفره مردم هستن هزینه کاشت گندم در هر هکتار حدود ۴۰ میلیون میشه که با خرید تضمینی مثلا ۲۲ تومن ۲۰۰ میلیون تومن سودآوری داره البته بسته به نوع بذر و زمین این میزان متفاوته
Iran (Islamic Republic of)
رضا
۱۱:۰۴ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
توزیع آرد نانوایی به قنادی تایید شد علت را من توضیح میدهم به دلیل اینکه برای مثال کارخانه آرد که آرد 18 درصد تولید میکند در واقع 18درصد نیست 24 درصد هست که تولید میکند و در کیسه 18 درصد بسته بندی میکند و این نانی که ما میخوریک کلا سرطان وارد معده میکنیم چون باید نان خبازی سیاه باشد نه اینکه سفید باشد قبلنا نان سنگگ سیاه و خوشمزه بود ولی الان خیلی سفیده و این یعنی مرگ تدریجی (ادرات غله باید بیشتر رسیدگی بکنند ولی متاسفانه اصلا رسیدگی نمیکنند )
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۷ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
نان سنگک ۲۵۰۰۰ تومان در نانوایی‌ها فروخته می‌شود. هیچ کس جوابگو نیست.
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۷ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
همه آزادپزها در شهر ما از آرد یارانه ای استفاده میکنند، و وقتی اعتراض میکنیم میگویند با اتحادیه آرد ونان و شورای مربوط هماهنگ شدیم و پولش را میدهیم، یعنی فساد در حوزه آرد و نان از اتحادیه مربوط آغاز میشود.
۱
۳
پاسخ دادن
-
ناشناس
۰۹:۰۸ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
نانواههابا این اردا بلد نیستن نان بپزن میدهند شیرینی پزی بلکه یاد بده بهشون انهام یاد نمیدن
۲
۰
پاسخ دادن
