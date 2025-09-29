در گفت و گوی ویژه خبری مطرح شد؛واقعیتهای اسنپ بک چیست؟
باشگاه خبرنگاران جوان - امروز دوشنبه ۷ مهرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۰۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۰ میلیون و ۲۳۳ هزار تومان معامله میشود.
برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۱۰۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
|سکه طرح قدیم
|۱۰۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
|نیم سکه
|۵۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
|ربع سکه
|۳۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان
|سکه گرمی
|۱۷ میلیون تومان
|طلای ۱۸ عیار
|۱۰ میلیون و ۲۳۳ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۱۳ میلیون و ۶۳۴ هزار تومان