امروز دوشنبه ۷ مهرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران ۱۰۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - امروز دوشنبه ۷ مهرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۰۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۰ میلیون و ۲۳۳ هزار تومان معامله می‌شود.

محصول نرخ
سکه طرح جدید  ۱۰۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
سکه طرح قدیم ۱۰۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
نیم سکه ۵۹ میلیون  و ۳۰۰ هزار تومان
ربع سکه  ۳۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان
سکه گرمی ۱۷ میلیون تومان
طلای ۱۸ عیار ۱۰ میلیون و ۲۳۳ هزار تومان
طلای ۲۴ عیار  ۱۳ میلیون و ۶۳۴ هزار تومان
