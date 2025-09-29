تهیه ۲۹ بسته اکتشافی در کشور

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فناوری و بودجه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور گفت: تأمین منابع اکتشاف معدنی در کشور توسط دولت با محدودیت جدی منابع مالی مواجه است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - رضا جدیدی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فناوری و بودجه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در برنامه رادیو اقتصاد افزود: شناسایی دارایی‌های معدنی هر کشور از طریق اکتشاف منابع معدنی اقدامی راهبردی برای تولید ثروت و منفعت عمومی است و این فرآیند به دلیل ماهیت پرریسک و هزینه‌بر بودن، نیازمند حمایت‌های جدی است.

ورود بخش خصوصی با مدل مشارکتی

وی با اشاره به ضرورت استفاده از فناوری‌های نوین در اکتشافات سطحی و عمقی گفت: برای سرعت بخشیدن به فرآیند اکتشاف، مدل‌های مشارکتی با هدف حضور فعال بخش خصوصی طراحی شده است. به گفته جدیدی، با ارائه مشوق‌ها و امتیازات اکتشافی، ریسک حضور بخش خصوصی کاهش می‌یابد و این مدل می‌تواند زمینه‌ساز مشارکت مؤثرتر فعالان غیردولتی شود.

اجرای آزمایشی طرح در چند استان

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فناوری و بودجه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور اعلام کرد: بسته‌های مشارکتی در قالب ۲۹ بسته اکتشافی در استان‌های مختلف تهیه شده و فراخوان آن نیز آماده است. این مدل در ماه آینده به صورت آزمایشی در دو تا سه استان کشور عملیاتی خواهد شد. وی افزود: سرمایه‌گذاری داخلی در اولویت است اما در صورت فراهم شدن بستر، مدل مشارکتی برای سرمایه‌گذاران خارجی نیز در چارچوب قوانین سرمایه‌گذاری بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران تعریف خواهد شد.

برچسب ها: معدن ، اکتشافات
خبرهای مرتبط
مسیر تجارت بین المللی برای فعالان اقتصادی تسهیل می‌شود
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین:
اسنپ بک‌ مانعی برای تجارت ما نیست
وزیر صنعت، معدن و تجارت وارد مینسک شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
برخورد فرزین با پلتفرم‌های آنلاین مبنای قانونی ندارد
کاهش دمای هوا در نیمه شمالی کشور از ۹ مهرماه
اصلاح سیاست‌های ارزی در راستای تسهیل تجارت انجام می‌شود
وعده ترخیص سه روزه کالا از گمرکات به زودی محقق می‌شود / اصلاح قانون رسوب کالا
تاکید بر افزایش حجم ترانزیت ایران و ازبکستان و گسترش مناسبات همه‌جانبه
سامانه جدید ثبت احوال، قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن را نقض کرد
آخرین اخبار
سامانه جدید ثبت احوال، قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن را نقض کرد
اصلاح سیاست‌های ارزی در راستای تسهیل تجارت انجام می‌شود
وعده ترخیص سه روزه کالا از گمرکات به زودی محقق می‌شود / اصلاح قانون رسوب کالا
تاکید بر افزایش حجم ترانزیت ایران و ازبکستان و گسترش مناسبات همه‌جانبه
کاهش دمای هوا در نیمه شمالی کشور از ۹ مهرماه
برخورد فرزین با پلتفرم‌های آنلاین مبنای قانونی ندارد
کاهش ۵درصدی تولید سازه‌های فولادی در کشور
درآمد ارزی ۱۰ میلیارد دلاری اوپکس از طریق صادرات فرآورده‌های نفتی
امکان مبادله پایاپای قیر ایران با گاز ترکمنستان توسط وزارت نفت
عرضه گازوئیل در بورس انرژی برای نخستین بار
افزایش عرضه ارز در تالار دوم مرکز مبادله با نرخ توافقی
تجارت خارجی ۵۴ میلیارد دلاری ایران در نیمه اول سال ۱۴۰۴
توسعه میدان‌های نفت و گاز با دکل‌های حفاری دریایی پیشرفته
درآمد نفتی ایران به ۴۳ میلیارد دلار می‌رسد
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۷ مهر ماه
ثبات بازار برنج در گرو تامین به موقع ارز و شفافیت واردات
مکانیسم ماشه با اتکا به مردم بی اثر خواهد شد+ فیلم
تهیه ۲۹ بسته اکتشافی در کشور
آمار سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد نابرابری در هزینه‌های خانوار همچنان چشمگیر است
بیش از ۷۰ هزار متقاضی برای توسعه و سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر داریم+ فیلم
استمرار حذف عوارض ۴۰۰ دلاری بین ایران و ازبکستان
۱۶۰ مگاوات به ظرفیت برق کشور افزوده شد
مسیر تجارت بین المللی برای فعالان اقتصادی تسهیل می‌شود
فروش برق نیروگاه‌های خورشیدی خانگی در بورس امکان پذیر شد
وزیر نفت: رکورد تولید نفت در ۷ سال گذشته شکسته شد
صادرات ۲۰ میلیارد دلاری فرآورده‌های نفتی در ۵ ماه نخست امسال+ فیلم
ضرورت تسریع برداشت و انتقال محصولات به انبارهای مسقف
«دستورالعمل حساب جاری (ریالی) و ضوابط اجرایی ماده (۶) اصلاحی قانون صدور چک» ابلاغ شد
تکمیل و تحویل بیش از ۸ هزار واحد مسکن مهر در دولت چهاردهم
محموله گوشت های وارداتی از مغولستان تعیین تکلیف می شود