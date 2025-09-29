تهیه ۲۹ بسته اکتشافی در کشور

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - رضا جدیدی مدیرکل دفتر برنامهریزی، فناوری و بودجه سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور در برنامه رادیو اقتصاد افزود: شناسایی داراییهای معدنی هر کشور از طریق اکتشاف منابع معدنی اقدامی راهبردی برای تولید ثروت و منفعت عمومی است و این فرآیند به دلیل ماهیت پرریسک و هزینهبر بودن، نیازمند حمایتهای جدی است.
ورود بخش خصوصی با مدل مشارکتی
وی با اشاره به ضرورت استفاده از فناوریهای نوین در اکتشافات سطحی و عمقی گفت: برای سرعت بخشیدن به فرآیند اکتشاف، مدلهای مشارکتی با هدف حضور فعال بخش خصوصی طراحی شده است. به گفته جدیدی، با ارائه مشوقها و امتیازات اکتشافی، ریسک حضور بخش خصوصی کاهش مییابد و این مدل میتواند زمینهساز مشارکت مؤثرتر فعالان غیردولتی شود.
اجرای آزمایشی طرح در چند استان
مدیرکل دفتر برنامهریزی، فناوری و بودجه سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور اعلام کرد: بستههای مشارکتی در قالب ۲۹ بسته اکتشافی در استانهای مختلف تهیه شده و فراخوان آن نیز آماده است. این مدل در ماه آینده به صورت آزمایشی در دو تا سه استان کشور عملیاتی خواهد شد. وی افزود: سرمایهگذاری داخلی در اولویت است اما در صورت فراهم شدن بستر، مدل مشارکتی برای سرمایهگذاران خارجی نیز در چارچوب قوانین سرمایهگذاری بینالمللی جمهوری اسلامی ایران تعریف خواهد شد.