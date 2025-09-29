سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی گفت: امسال پیش‌بینی شده درآمد نفتی ایران به ۴۳ میلیارد دلار برسد"، البته این درآمد با صادرات روزانه ۱.۸ میلیون بشکه‌ای و قیمت متوسط ۶۸ یورویی صورت می‌گیرد.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - سید حمیدحسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی در جمع خبرنگاران  با بیان اینکه عدم‌ کارشکنی دولت در بحث صادرات با وضع قوانین و مقررات عدیده را دلیل رکوردشکنی صادرات در سال گذشته است  گفت: در سال قبل، شهادت رئیس جمهور دولت سیزدهم را در ابتدای سال و تحویل‌گرفتن و شروع به‌کار دولت جدید را از حدود برج ۹ داشتیم، بنابراين دولت، وقت دخالت در امور صادرات را نداشت و عملا صادرات رکورد زد.

وی ادامه داد: در ۵ ماهه نخست امسال با کاهش صادرات فرآورده‌های نفتی نسبت به سال گذشته مواجه شده‌ایم؛ از میان محصولات نفتی، تنها پلیمر‌ها رشد صادرات داشته است گفت: میزان صادرات پلیمر‌ها از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن در سال گذشته، به یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن در سال رسیده و از نظر ارزش صادرات، رشد ۲۴ درصدی است.

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی اظهار کرد: صادرات قیر از دو میلیون و ۹۰۰ هزار تن در سال گذشته به ۲.۶ میلیون تن در سال رسیده و صادرات متانول که در ۵ ماهه نخست سال قبل ۴.۵ میلیون تن بود به ۴ میلیون و ۴۹۰ هزار تن در ۵ ماهه امسال رسید.

حسینی با بیان اینکه "امسال پیش‌بینی شده درآمد نفتی ایران به ۴۳ میلیارد دلار برسد"، گفت: البته این درآمد با صادرات روزانه ۱.۸ میلیون بشکه‌ای و قیمت متوسط ۶۸ یورویی است؛ در حالی‌که صادرات زیر این مقدار و متوسط قیمت از ابتدای سال تاکنون حدود ۶۳.۵ یورو بوده، از اینرو نگرانی بابت عدم تحقق کامل درآمد نفتی امسال که در بودجه دیده شده وجود دارد.

برچسب ها: نفت ، درآمدهای نفتی
خبرهای مرتبط
صادرات ۲۰ میلیارد دلاری فرآورده‌های نفتی در ۵ ماه نخست امسال+ فیلم
تحویل پالایشگاه فاز ۱۴ به مجتمع گاز پارس جنوبی
وزیر نفت: رکورد تولید نفت در ۷ سال گذشته شکسته شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
برخورد فرزین با پلتفرم‌های آنلاین مبنای قانونی ندارد
کاهش دمای هوا در نیمه شمالی کشور از ۹ مهرماه
اصلاح سیاست‌های ارزی در راستای تسهیل تجارت انجام می‌شود
وعده ترخیص سه روزه کالا از گمرکات به زودی محقق می‌شود / اصلاح قانون رسوب کالا
تاکید بر افزایش حجم ترانزیت ایران و ازبکستان و گسترش مناسبات همه‌جانبه
سامانه جدید ثبت احوال، قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن را نقض کرد
آخرین اخبار
سامانه جدید ثبت احوال، قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن را نقض کرد
اصلاح سیاست‌های ارزی در راستای تسهیل تجارت انجام می‌شود
وعده ترخیص سه روزه کالا از گمرکات به زودی محقق می‌شود / اصلاح قانون رسوب کالا
تاکید بر افزایش حجم ترانزیت ایران و ازبکستان و گسترش مناسبات همه‌جانبه
کاهش دمای هوا در نیمه شمالی کشور از ۹ مهرماه
برخورد فرزین با پلتفرم‌های آنلاین مبنای قانونی ندارد
کاهش ۵درصدی تولید سازه‌های فولادی در کشور
درآمد ارزی ۱۰ میلیارد دلاری اوپکس از طریق صادرات فرآورده‌های نفتی
امکان مبادله پایاپای قیر ایران با گاز ترکمنستان توسط وزارت نفت
عرضه گازوئیل در بورس انرژی برای نخستین بار
افزایش عرضه ارز در تالار دوم مرکز مبادله با نرخ توافقی
تجارت خارجی ۵۴ میلیارد دلاری ایران در نیمه اول سال ۱۴۰۴
توسعه میدان‌های نفت و گاز با دکل‌های حفاری دریایی پیشرفته
درآمد نفتی ایران به ۴۳ میلیارد دلار می‌رسد
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۷ مهر ماه
ثبات بازار برنج در گرو تامین به موقع ارز و شفافیت واردات
مکانیسم ماشه با اتکا به مردم بی اثر خواهد شد+ فیلم
تهیه ۲۹ بسته اکتشافی در کشور
آمار سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد نابرابری در هزینه‌های خانوار همچنان چشمگیر است
بیش از ۷۰ هزار متقاضی برای توسعه و سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر داریم+ فیلم
استمرار حذف عوارض ۴۰۰ دلاری بین ایران و ازبکستان
۱۶۰ مگاوات به ظرفیت برق کشور افزوده شد
مسیر تجارت بین المللی برای فعالان اقتصادی تسهیل می‌شود
فروش برق نیروگاه‌های خورشیدی خانگی در بورس امکان پذیر شد
وزیر نفت: رکورد تولید نفت در ۷ سال گذشته شکسته شد
صادرات ۲۰ میلیارد دلاری فرآورده‌های نفتی در ۵ ماه نخست امسال+ فیلم
ضرورت تسریع برداشت و انتقال محصولات به انبارهای مسقف
«دستورالعمل حساب جاری (ریالی) و ضوابط اجرایی ماده (۶) اصلاحی قانون صدور چک» ابلاغ شد
تکمیل و تحویل بیش از ۸ هزار واحد مسکن مهر در دولت چهاردهم
محموله گوشت های وارداتی از مغولستان تعیین تکلیف می شود