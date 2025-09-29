باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - سید حمیدحسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه عدم‌ کارشکنی دولت در بحث صادرات با وضع قوانین و مقررات عدیده را دلیل رکوردشکنی صادرات در سال گذشته است گفت: در سال قبل، شهادت رئیس جمهور دولت سیزدهم را در ابتدای سال و تحویل‌گرفتن و شروع به‌کار دولت جدید را از حدود برج ۹ داشتیم، بنابراين دولت، وقت دخالت در امور صادرات را نداشت و عملا صادرات رکورد زد.

وی ادامه داد: در ۵ ماهه نخست امسال با کاهش صادرات فرآورده‌های نفتی نسبت به سال گذشته مواجه شده‌ایم؛ از میان محصولات نفتی، تنها پلیمر‌ها رشد صادرات داشته است گفت: میزان صادرات پلیمر‌ها از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن در سال گذشته، به یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن در سال رسیده و از نظر ارزش صادرات، رشد ۲۴ درصدی است.

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی اظهار کرد: صادرات قیر از دو میلیون و ۹۰۰ هزار تن در سال گذشته به ۲.۶ میلیون تن در سال رسیده و صادرات متانول که در ۵ ماهه نخست سال قبل ۴.۵ میلیون تن بود به ۴ میلیون و ۴۹۰ هزار تن در ۵ ماهه امسال رسید.

حسینی با بیان اینکه "امسال پیش‌بینی شده درآمد نفتی ایران به ۴۳ میلیارد دلار برسد"، گفت: البته این درآمد با صادرات روزانه ۱.۸ میلیون بشکه‌ای و قیمت متوسط ۶۸ یورویی است؛ در حالی‌که صادرات زیر این مقدار و متوسط قیمت از ابتدای سال تاکنون حدود ۶۳.۵ یورو بوده، از اینرو نگرانی بابت عدم تحقق کامل درآمد نفتی امسال که در بودجه دیده شده وجود دارد.