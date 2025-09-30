باشگاه خبرنگاران جوان - امروز سهشنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۰ میلیون و ۵۸۴ هزار تومان معامله میشود.
برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۱۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|سکه طرح قدیم
|۱۰۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
|نیم سکه
|۶۱ میلیون تومان
|ربع سکه
|۳۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|طلای ۱۸ عیار
|۱۰ میلیون و ۵۸۴ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۱۴ میلیون و ۱۱۱ هزار تومان
|سکه گرمی
|۱۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان