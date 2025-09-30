امروز سه‌شنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران ۱۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - امروز سه‌شنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۰ میلیون و ۵۸۴ هزار تومان معامله می‌شود.

برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛

محصول  نرخ 
سکه طرح جدید ۱۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
سکه طرح قدیم ۱۰۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان 
نیم سکه ۶۱ میلیون تومان
ربع سکه ۳۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 
طلای ۱۸ عیار ۱۰ میلیون و ۵۸۴ هزار تومان 
طلای ۲۴ عیار ۱۴ میلیون و ۱۱۱ هزار تومان 
سکه گرمی  ۱۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان 
برچسب ها: قیمت سکه ، قیمت طلا
خبرهای مرتبط
برای نخستین بار در ۱۴ سال اخیر؛
قیمت نقره از مرز ۴۷ دلار عبور کرد
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۷ مهرماه ۱۴۰۴
رکوردشکنی طلای جهانی درپی تضعیف دلار
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۲
Poland
ناشناس
۱۸:۱۵ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
بیچاره‌اون‌جوون‌هایی‌که‌میخوان‌ازدواج‌کنن
بعداهم‌دولت‌میگه‌جمعیت‌روبه‌پیری‌داره‌میره
تواین‌گرونی‌کی‌میتونه‌ازدواج‌کنه
۰
۲
پاسخ دادن
واریز سود سهام عدالت از فردا آغاز می‌شود
توسعه روابط ایران و روسیه در حوزه نظام مالیاتی کشور+ فیلم
پرواز هرگونه پهپاد غیرنظامی بدون پلاک، غیرقانونی است
جزئیات بازار دوم ارزی مرکز مبادله اعلام شد/ بانک مرکزی دخالتی در نرخ‌ها ندارد
کاهش دمای هوای کشور در روزهای پایانی هفته
مالیات اولین نقل‌وانتقال خودرو بر عهده شرکت‌های عرضه کننده است
تحریم تأثیر دارد، اما تاثیر سوءمدیریت بدتر از اسنپ بک است / بازار دو میلیارد دلاری عراق در حوزه لاستیک و پلاستیک
آخرین اخبار
واریز سود سهام عدالت از فردا آغاز می‌شود
پرواز هرگونه پهپاد غیرنظامی بدون پلاک، غیرقانونی است
کاهش دمای هوای کشور در روزهای پایانی هفته
جزئیات بازار دوم ارزی مرکز مبادله اعلام شد/ بانک مرکزی دخالتی در نرخ‌ها ندارد
مالیات اولین نقل‌وانتقال خودرو بر عهده شرکت‌های عرضه کننده است
تحریم تأثیر دارد، اما تاثیر سوءمدیریت بدتر از اسنپ بک است / بازار دو میلیارد دلاری عراق در حوزه لاستیک و پلاستیک
توسعه روابط ایران و روسیه در حوزه نظام مالیاتی کشور+ فیلم
گشایش نمایشگاه بین‌المللی اینوپروم بلاروس با حضور وزیر صمت
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۸ مهر ماه
صادرات طلای سرخ ۶۰ درصد افزایش یافت
فروش بیش از ۳ هزار میلیارد ریال «کالای تملیکی»
ارتقای دیپلماسی استاندارد و تضمین حقوق مصرف‌کنندگان از طریق سند جامع راهبردی
بهره‌برداری از ۴۰ همت پروژه جدید آب و فاضلاب
مکانیسم ماشه بخش معدن را متوقف نمی‌کند/ اختصاص ۲.۵ میلیارد دلار برای زیرساخت بخش معدن
افزایش بیش از ۳۴ هزار واحدی شاخص کل بورس در روز قرمز شاخص کل هم‌وزن
۷۵ درصد تولید مواد معدنی کشور توسط بخش خصوصی انجام می‌شود
واریز سود سهام عدالت متوفیان برای وراث همراه با سود ۱۴۰۲ به شرط سجامی بودن
عملیات اجرایی ۶۸۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن کلید خورد+ فیلم
نحوه ثبت درخواست استرداد اضافه پرداختی مالیات بر درآمد حقوق
توسعه تجارت با کشورهای منطقه محور نشست اتحادیه اوراسیا
هیچ‌ چالشی در تامین کالاهای اساسی وجود ندارد
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۸ مهرماه ۱۴۰۴
۶ الی ۷ درصد از مشترکان تهران بیش از دو برابر الگو آب مصرف می‌کنند+ فیلم
آغاز فصل نوین حمل‌ونقل با همکاری وزارتخانه‌های راه و ارتباطات
پروژه تعمیراتی واحد S۱ نیروگاه ایرانشهر به دست متخصصان داخلی
هشدار جلوگیری از کشت محصولات آب بر به کشاورزان
عبور از ناترازی‌های انرژی تنها از طریق ایجاد شهر پایدار امکان پذیر است
ساعت ۱۴ امروز، آخرین مهلت برای جاماندگان دریافت سود سهام عدالت
توقیف ۲ برند غیراستاندارد چسب کاشی
فردا حراج سکه مرکز مبادله برگزار می‌شود