باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در آخرین مزایده خود، کالاهایی به ارزش بیش از ۳ هزار میلیارد ریال را به فروش رساند. نتایج مزایده ۲۹۴ الکترونیکی این سازمان که به صورت سراسری در ۲۶ استان کشور برگزار شده بود، مشخص شد.
در این مزایده ۲۵۵ پارتی دارای پیشنهاد بود و بیش از ۳ هزار میلیارد ریال کالا به فروش رسید.
در این مزایده انواع کالاها از قبیل ماشین آلات نقلیه سنگین و راهسازی، انواع خودرو سواری ایرانی و خارجی، انواع لوازم یدکی، لوازم خانگی برقی و غیربرقی، دستگاه ها و قطعات الکتریکی و الکترونیکی، لوازم التحریر، اجزا و قطعات دستگاه های استخراج رمزارز، لوازم ساختمانی، اقلام سریع الاشتعال، اقلام سریع الفساد عرضه شده بود.
این مزایده در استانهای هرمزگان، تهران، کرمان، بوشهر، آذربایجان غربی، گیلان، آذربایجان شرقی، سیستان و بلوچستان، همدان، خوزستان، اصفهان، یزد، خراسان رضوی، فارس، کردستان، چهارمحال و بختیاری، قزوین، کرمانشاه، ایلام، قم، مازندران، زنجان، لرستان، اردبیل، سمنان و خراسان جنوبی برگزار شد.
مزایده سراسری ۲۹۴ اموال منقول از روز چهارشنبه ۲۶ شهریورماه آغاز و متقاضیان تا ۲ مهرماه فرصت شرکت در آن را داشتند.
منبع: مهر