سامسونگ در حال آماده‌سازی برای عرضه تبلت جدید گلکسی تب A11+ است که با مشخصات متمایز خود یکی از بهترین تبلت‌های میان‌رده به شمار می‌رود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - تبلت  گلکسی تب A11+ دارای بدنه ساخته شده از آلومینیوم، پلاستیک و شیشه مقاوم در برابر ضربه و خش است. ابعاد آن ۲۵۷.۱ در ۱۶۸.۷ در ۶.۹ میلی‌متر است و از فناوری eSIM برای اتصال تلفن همراه پشتیبانی می‌کند.

صفحه نمایش آن یک LCD TFT ۱۱.۰ اینچی با وضوح (۱۹۲۰ در ۱۲۰۰) پیکسل، نرخ تازه‌سازی ۹۰ هرتز و تراکم پیکسلی تقریباً ۲۰۶ پیکسل در اینچ است.

این دستگاه اندروید ۱۶ را با رابط ۶، نمایشگر TFT LCD و ۶ گیگابایت رم و ۱۲۸/۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی قابل ارتقا از طریق کارت‌های microSDXC اجرا می‌کند.

دوربین اصلی آن ۸ مگاپیکسل است که قادر به ضبط ویدیو‌های ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه است، در حالی که دوربین جلوی آن ۵ مگاپیکسل است.

سامسونگ آن را به پورت USB Type-C ۲.۰، فناوری موقعیت‌یابی ماهواره‌ای، قطب‌نمای الکترونیکی و فناوری Samsung DeX برای جفت شدن با صفحه‌کلید، مانیتور و سایر دستگاه‌های الکترونیکی مجهز کرده است. همچنین از یک باتری ۷۰۴۰ میلی‌آمپر ساعتی تغذیه می‌شود که با شارژر سریع ۲۵ واتی کار می‌کند.

منبع: gsmarena

برچسب ها: تبلت ، سامسونگ ، گلکسی
