باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - اکبر گداری مدیرکل دفتر آسیای میانه و روسیه سازمان توسعه تجارت اظهار داشت: تجارت بین ایران و روسیه در سال‌های اخیر تغییرات قابل توجهی را تجربه کرده است.

وی ادامه داد: ایران در حال حاضر حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار صادرات به روسیه دارد. اصلی‌ترین اقلام صادراتی ایران به روسیه شامل موارد زیر است:

او بیان کرد: این تجهیزات برای تولید برق و تأمین انرژی در روسیه مورد استفاده قرار می‌گیرند و این بخش شامل قطعات و ماشین‌آلاتی است که برای حمل و نقل ریلی به کار می‌روند.

وی افزود:قطعات خودرو و ماشین‌آلات تولیدات صنعتی ایران در این حوزه به روسیه صادر می‌شود.

گداری در خصوص واردات ابران از روسیه گفت: از سوی دیگر، ایران عمدتاً غلات و دانه‌های روغنی از روسیه وارد می‌کند. این موارد شامل غلات: برای تأمین نیازهای غذایی و صنعتی کشور و دانه‌های روغنی که در صنایع غذایی و تولید روغن‌های خوراکی استفاده می‌شوند.

او بیان کرد: ماشین‌آلات تجهیزاتی که در صنایع مختلف به کار می‌روند.

مدیرکل دفتر آسیای میانه و روسیه سازمان توسعه تجارت تاکید کرد: به طور کلی، ترکیب تجارت ایران و روسیه به سمت کالاهای صنعتی تغییر یافته است. اکنون حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد از تجارت دو کشور به کالاهای کشاورزی اختصاص دارد، در حالی که مابقی شامل کالاهای صنعتی است.

وی در خصوص مزیت‌های رقابتی در حوزه پتروشیمی ایران گفت: به دلیل مزیت‌های رقابتی در زمینه پتروشیمی، به صادرات این محصولات نیز توجه دارد، هرچند که سهم آن در تجارت با روسیه کمتر است. به عبارت دیگر، ایران در حال گسترش دامنه صادرات خود به سمت کالاهای با ارزش افزوده بالاتر است.

وی افزود: تجارت ایران و روسیه در حال تغییر و تحول است و با افزایش سهم کالاهای صنعتی و کاهش وابستگی به کالاهای کشاورزی، دو کشور در حال تقویت روابط اقتصادی خود هستند. این تغییرات می‌تواند به افزایش صادرات و بهبود تراز تجاری کمک کند و زمینه‌ساز همکاری‌های بیشتری در آینده باشد.

او بیان کرد: به طور کلی، این روند نشان‌دهنده تلاش ایران برای تنوع بخشی به صادرات و تقویت بنیه اقتصادی خود از طریق همکاری با کشورهایی مانند روسیه است.

مدیرکل دفتر آسیای میانه و روسیه سازمان توسعه تجارت گفت: تجهیزات نیروگاهی و ریلی، قطعات خودرو و ماشین‌آلات بیشترین سهم کالاهای صنعتی صادراتی ایران به روسیه را تشکیل می‌دهند. ارزش صادرات ایران در این بخش حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار برآورد می‌شود.