باشگاه خبرنگاران جوان _ در جریان سفر فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران، به جمهوری آذربایجان و در دیدار با الکسی اورچوک، معاون نخست‌وزیر فدراسیون روسیه، که با حضور هادی حق‌شناس، استاندار گیلان برگزار شد، راه‌های گسترش همکاری‌های حمل‌ونقلی، ترانزیتی و تجاری میان دو کشور بررسی شد.

در این نشست، دو طرف ضمن مرور آخرین وضعیت پروژه‌های مشترک، بر ورود همکاری‌های حمل‌ونقلی به مرحله اجرایی و عملیاتی تأکید کردند. محور اصلی گفت‌وگوها، پروژه راه‌آهن رشت–آستارا بود که به‌عنوان حلقه حیاتی کریدور بین‌المللی شمال–جنوب، نقش مهمی در اتصال شبکه ریلی ایران به روسیه و بازارهای اروپا دارد.

فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی با اشاره به روند رو به رشد روابط دوجانبه، اجرای این پروژه را نشانه‌ای از اراده مشترک تهران و مسکو برای گسترش مبادلات تجاری و حمل‌ونقل منطقه‌ای دانست.

در ادامه، هادی حق‌شناس، استاندار گیلان با تأکید بر جایگاه ویژه استان در شبکه حمل‌ونقل بین‌المللی گفت:

«پروژه راه‌آهن رشت–آستارا نه تنها پیوند‌دهنده بنادر جنوبی ایران با شمال کشور است، بلکه مسیر جدیدی برای توسعه تبادلات اقتصادی ایران با روسیه و کشورهای حوزه اوراسیا ایجاد می‌کند.»

وی افزود: تکمیل این مسیر ریلی، ظرفیت ترانزیت کالا و صادرات غیرنفتی کشور را به‌صورت چشمگیری افزایش داده و زمینه را برای سرمایه‌گذاری‌های مشترک، اشتغال‌زایی پایدار و رشد تجارت بین‌المللی در گیلان فراهم می‌سازد.

استاندار گیلان تأکید کرد:«گیلان می‌تواند به مرکز مبادلات تجاری شمال کشور تبدیل شود و اجرای موفق پروژه رشت–آستارا، جایگاه این استان را در نقشه اقتصادی منطقه بیش از پیش تقویت می‌کند.»

در پایان نشست، دو طرف بر تسریع در نهایی‌سازی قرارداد اجرایی راه‌آهن رشت–آستارا، رفع موانع مالی و فنی و تشکیل کارگروه‌های مشترک برای پیگیری اجرای پروژه تأکید کردند

