رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: عدم پرداخت حق السهم یارانه‌ای از سوی دولت و تاخیر در پرداخت‌ها علت اصلی تاخیر در پرداخت غرامت کشاورزان است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - عطااللّه هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: صندوق بیمه محصولات کشاورزی مرجعی است که کشاورز با اطمینان به آن محصول خود را با امید آنکه در زمان بروز حادثه غرامت خود را دریافت کند، بیمه می کند.

به گفته وی، صندوق بیمه محصولات کشاورزی اساسنامه خوبی دارد، اما دولت ها صندوق را بدلیل عدم پرداخت حق السهم یارانه ای از سوی دولت و تاخیر در پرداخت دچار مشکل کردند.

هاشمی ادامه داد: عدم ایفای تعهدات دولت، صندوق را در برابر کشاورزان بدنام می کند، درحالیکه پس از تامین منابع مالی، صندوق باید نسبت به ارزیابی و پرداخت خسارت اقدام کند.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران افزود: در بخش کشاورزی بیمه گندم، باغات و دام و طیور بدلیل تنش و خسارت های بالا برعهده صندوق گذاشتند و بخش سودده به رغم آنکه در قانون آمده که تمامی بخش کشاورزی باید بیمه شوند به بیمه های خصوصی می دهند. به عنوان مثال صندوق بیمه گندم دیم و آبی را بیمه می کند که با حوادث متعدد آتش سوزی، سرمازدگی و آفت و ... روبروست و از طرفی امسال ۴.۵ میلیون تن گندم وارد می شود که بیمه به بخش خصوصی می دهد، درحالیکه ضریب خسارت دهی به ۵ درصد نمی رسد، درحالیکه طبق قانون باید در صندوق بیمه شوند.

وی ادامه داد: بنیاد ملی گندمکاران تقاضا دارد که شرکت بازرگانی دولتی، شرکت خدمات حمایتی، پشتیبانی امور دام و جهاد استقلال که واردات و جابه جایی و نگهداری و انبار تولیدات داخل را برعهده دارند، بیمه محصولات خود را در اختیار صندوق بیمه قرار دهند که در این صورت صندوق بیمه نیازی به یک ریال اعتبارات دولتی ندارد و تمام تعهدات در زمان مقرر انجام می دهد که براین اساس از نابه سامانی خارج می شود؛ لذا از مجلس و سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه های مسئول تقاضا دارم که با ورود به این موضوع آن را عملیاتی کنند.

این مقام مسئول با اشاره به بیمه فراگیر تصریح کرد: امسال بیمه فراگیر به رغم مشکلات متعدد اجرا شد، اما با استمرار این وضعیت جوابگو نخواهد بود و باید عادلانه اجرا شود چراکه معاون زراعت جهاد صراحتا اعلام کرده بود که حق بیمه فراگیر گندم را دولت پرداخت می کند، اما متاسفانه این موضوع اجرا نشد.

برچسب ها: بیمه محصولات کشاورزی ، غرامت کشاورزان
