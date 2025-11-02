باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گیلان امروز (یکشنبه ۱۱ آبان ماه) با حضور دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور در سالن شهید انصاری استانداری برگزار شد. آخرین وضعیت اجرای مصوبات جلسات گذشته و عملکرد دستگاه‌های اجرایی در رفع موانع واحد‌های تولیدی استان و همچنین مشکلات تعدادی از واحد‌های تولیدی و صنعتی گیلان در این نشست، بررسی و رفع شد.

ارشاد استعدادی، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور در این جلسه با قدردانی از تلاش مجموعه مدیریت استان گفت: گیلان از نظر اجرای مصوبات کارگروه استانی از استان‌های موفق کشور است.

او افزود: توجه ویژه به تولید، اشتغال و اقتصاد پایدار، تأکید مستمر رهبر معظم انقلاب است و خوشبختانه در گیلان نیز این نگاه در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات مدیریتی استان مشاهده می‌شود.

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور تصریح کرد: برگزاری منظم جلسات استانی ستاد تسهیل پیام مثبتی برای فعالان اقتصادی دارد و نقش مهمی در حل مشکلات واحد‌های تولیدی ایفا می‌کند.

استعدادی همچنین با قدردانی از حمایت دستگاه قضا از بخش تولید گفت: بخشنامه اخیر رئیس قوه قضاییه و تأکید دادستان کل کشور بر صیانت از حقوق تولیدکنندگان، گام مؤثری در جهت رفع موانع و بازگشایی مسیر تولید است.

او با به جایگاه جغرافیایی گیلان اشاره و تصریح کرد: این استان می‌تواند به عنوان پیشران ارتباط اقتصادی ایران با کشور‌های عضو اتحادیه اوراسیا عمل کند و در مسیر توسعه عدالت و توانمندسازی بنگاه‌های کوچک و متوسط نقش‌آفرینی ویژه‌ای داشته باشد.

مصوبات ستاد تسهیل به صورت مستمر پایش می‌شود

هادی حق‌شناس، استاندار گیلان نیز در این جلسه با اشاره به پایش مستمر مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت: بخش عمده مشکلات واحد‌های اقتصادی استان در حوزه‌های بانکی، مالیاتی و تأمین اجتماعی است و با همکاری دستگاه‌های اجرایی، رفع این موانع به‌صورت جدی در دستور کار قرار دارد.

او با بیان اینکه بخش عمده مشکلات بنگاه‌های اقتصادی مربوط به حوزه‌های بانکی، مالیاتی و تأمین اجتماعی است، افزود: در هر جلسه، روند اجرای مصوبات دستگاه‌های اجرایی به‌صورت دقیق کنترل و موارد اجرا نشده شناسایی و بررسی می‌شود.

استاندار گیلان با اشاره به ضرورت حمایت از تولیدکنندگان افزود: تلاش می‌شود از ظرفیت‌های استانی برای کمک بیشتر به واحد‌های تولیدی استفاده شود تا فعالیت آنها تداوم یابد.

حق‌شناس همچنین با اشاره به مسائل و مشکلات مطروحه در حوزه محیط زیست، منابع طبیعی و افزایش هزینه‌های مرتبط با برق تصریح کرد: رفع برخی از موضوعات مرتبط با مسئله تولید در گیلان از طریق مراجع ملی در حال پیگیری است و حضور مقامات کشوری در جلسات استانی نقش بسزایی در رفع آنان دارد.

او هدف اصلی برگزاری این جلسات را رفع واقعی موانع تولید و تسهیل فعالیت بنگاه‌های اقتصادی دانست و گفت: همه دستگاه‌های اجرایی باید با رویکرد حمایتی و جهادی در این مسیر گام بردارند.

منبع: روابط عمومی استانداری گیلان