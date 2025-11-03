اجلاسیه بزرگداشت ۷۳۱ شهید سلماس برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد _ در آستانه برگزاری کنگره ۱۲ هزار شهید استان آذربایجانغربی و برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، اجلاسیه بزرگداشت ۷۳۱ شهید شهرستان سلماس با حضور مسئولان استانی و شهرستانی و خانواده معظم شهدا در محل سالن فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان برگزار شد.
فرمانده سپاه شهداء استان آذربایجانغربی، در این مراسم با بیان اینکه سلماس همواره یکی از کانونهای درخشان ایثار و مقاومت در استان بوده است، گفت: خون شهدا چراغ راه انقلاب و ضامن تداوم عزت و اقتدار ایران اسلامی است.
سردار سرتیپ دوم پاسدار محمد حسین رجبی با اشاره به اینکه دشمنان امروز با جنگ شناختی و فرهنگی به میدان آمدهاند، تأکید کرد: همانگونه که شهدا در میدان نبرد ایستادگی کردند، امروز نیز جوانان باید در عرصههای علم، فرهنگ و اقتصاد با روحیه جهادی وارد عمل شوند.
امامجمعه سلماس، در این آیین با گرامیداشت یاد و نام شهدای والامقام، بر نقش ماندگار آنان در حفظ عزت و استقلال ایران اسلامی تأکید کرد.
حجتالاسلام سید ابراهیم طباطبایی با اشاره به اینکه امنیت امروز ما مرهون خون پاک شهداست گفت: ادامه راه شهدا تنها با بصیرت، ایمان و عمل به ارزشهای انقلاب ممکن است.
فرمانده سپاه سلماس نیز در این مراسم گزارشی از عملکرد دفتر شهرستانی کنگره ملی ۱۲ هزار شهید استان آذربایجان غربی ارائه کرد.
سرتیپ دوم پاسدار سید کاظم میرکاظمی زاده افزود: در رزمایش فرهنگی و معنوی رهروان شهداء که به منظور تبیین و ترویج فرهنگ جهاد و شهادت برای سومین سال پیاپی در شهرستان برگزار شد ۲۲ تیم متشکل از مسئولین و روسای ادارات ضمن زیارت خانوادههای محترم شهداء، جانبازان و ایثارگران عزیز از ایشان تجلیل و تکریم نمودند.
فرماندار سلماس در سخنان خود ضمن تجلیل از مقام شامخ شهدا و خانوادههای آنان، شهدا را ستارگان درخشان آسمان ایثار خواند و خاطرنشان کرد: امنیت، آرامش و اقتدار نظام اسلامی، مدیون فداکاری شهیدانی است که جان خود را در طبق اخلاص گذاشتند.
علی علائی با اشاره به نقش سلماس در دفاع مقدس بیان کرد: این شهرستان همواره در صف نخست دفاع از میهن بوده و امروز نیز با روحیهای جهادی در مسیر توسعه و پیشرفت گام برمیدارد.
در پایان این آیین معنوی از خانوادههای معظم شهدا تجلیل به عمل آمد و با اهدای لوح سپاس، از صبر، ایثار و استقامت آنان قدردانی شد.