کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به شرایط جوی، کشاورزان نسبت به تسریع در کشت گندم دیم مناطق سرد اقدام کنند.

پروین رفیعی کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به شرایط جوی حذف شاخه های خشک، اجرای بهداشت باغات و جمع آوری برگ ها و میوه های آلوده را درستور کار قرار دهند.

به گفته وی، بعد از ریزش ۸۰ درصدی برگ ها، مبارزه با بیماری های درختان هسته دار در دستور کار قرار بگیرد.

رفیعی ادامه داد: گلخانه داران نسبت به بررسی استحکام سازه های گلخانه و حفاظت از ادوات کشاورزی در برابر وزش باد شدید اقدام کنند.

کارشناس هواشناسی کشاورزی با تاکید بر تسریع در کشت گندم دیم در مناطق سرد بیان کرد: کشاورزان تسریع در برداشت محصولات علوفه ای سورگوم، ارزن و گل های زعفران و جمع آوری گل ها را در دستور کار قرار دهند.

وی گفت: باغداران نسبت به تسریع در هوادهی خرماهای دپوشده و تهویه مطبوع انبارهای خرما اقدام کنند.

 براساس نقشه های هواشناسی امروز چهارشنبه در برخی نقاط گیلان و شرق اردبیل و پنج شنبه در برخی نقاط گیلان و مازندران بارش پراکنده رخ خواهد داد.

امروز در برخی مناطق شرق و جنوب شرق و روز چهارشنبه در نوار شرقی و جنوب شرق کشور شاهد وزش باد شدید خواهیم بود که در برخی نقاط همراه با گردوخاک و کاهش کیفیت هوا خواهد بود.

