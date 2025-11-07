باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزیر جنگ آمریکا با انتشار پیامی در ایکس نوشت که در یک حمله هوایی آمریکا به قایقی مشکوک به قاچاق مواد مخدر در کارائیب، سه نفر کشته شدند.

پیتر هگست در پستی در شبکه اجتماعی «ایکس» توضیح داد که سازمان‌های جاسوسی آمریکا ادعا کرده‌اند قایق مذکور در عملیات قاچاق مواد مخدر دست داشته است. هیچ نیروی آمریکایی در این حمله آسیبی ندید و سه مرد تروریست مواد مخدر - که سوار بر کشتی بودند - کشته شدند.

این حمله بخشی از سلسله حملات نظامی آمریکا در منطقه کارائیب است که شامل اعزام ناو‌های جنگی و جنگنده‌های F-35 به پورتوریکو می‌شود؛ بهانه این حملات، جلوگیری از ورود مواد مخدر به خاک آمریکا عنوان شده است.

هگست در ادامه ادعا‌های خود گفت: «ما هر قایقی را که قصد قاچاق مواد مخدر به آمریکا داشته باشد، پیدا و نابود خواهیم کرد، چرا که حفاظت از کشور اولویت اصلی ماست.»

گفتنی است که عملیات اخیر آمریکا در این منطقه تاکنون منجر به کشته شدن دست‌کم ۶۷ نفر در بیش از ۱۵ حمله علیه قایق‌های مشکوک شده و واکنش منفی دولت‌های منطقه را به دنبال داشته است.

منبع:خبرگزاری فرانسه