باشگاه خبرنگاران جوان - خواب دیدن یکی از تجربه‌های جالب و هیجان‌انگیز برای هر فرد است که بر اساس تخمین موسسه ملی خواب حداقل ۲ ساعت از ۸ ساعت خواب شبانه، صرف خواب دیدن می‌شود. بسیار از افراد بیشتر از سایرین خواب می بینند، علت زیاد خواب دیدن چیست؟ نظریه های مختلفی در رابطه با رویا دیدن زیاد چرا خواب های بد میبینم؟ و اینکه آیا خواب حقیقت دارد؟

استرس

استرس نشانگر واکنش فیزیولوژیکی و ذهنی بدن به یک تهدید است.استرس بیش از حد نه تنها می‌تواند تاثیر عمیقی بر سلامتی بگذارد بلکه از دلایل عمده کابوس های شبانه است.

اختلالات خواب

اختلالات خواب، عارضه های مختل کننده کیفیت و مدت خواب هستند. اختلالات خواب ممکن است ناشی از عوامل فیزیکی یا روانی باشند. به همین ترتیب می توانند بر سلامت جسمی و روانی نیز تأثیرات منفی بگذارند. پاراسومنیا (خواب پریشی)، آپنه خواب، بی خوابی، سندرم پای بی قرار، حمله خواب یا نارکولپسی، جت لگ و…از جمله اختلالات خواب هستند که موجب زیاد خواب دیدن می شوند.

مصرف برخی دارو‌ها

مصرف برخی داروها چون دارو‌های ضدافسردگی، مسدودکننده‌های بتا، دارو‌های فشار خون، دارو‌های بیماری پارکینسون و دارو‌های ترک سیگار و… موجب دیدن کابوس و زیاد خواب دیدن می شوند.

برخی بیماری های جسمی

شرایط، بیماری ‌ها و اختلالات بسیاری می‌ توانند سبب مشکلات خواب و در نتیجه خواب دیدن زیاد شوند. آلرژی، سرماخوردگی و عفونت ‌های سیستم تنفسی فوقانی، بیماری قلبی، سرطان، ادرار مکرر شبانه، کمر درد، آرتروز، سردرد و… می ‌توانند خواب شبانه را چالش برانگیز کنند.

ضربه روحی

بسیاری از افراد به دلیل ضربه روانی، ضربه روحی یا ترومای روان‌شناختی چون تصادف، تجاوز جنسی، از دست دادن عزیز، بلایای طبیعی و… دائما خواب های پریشان می بینند. این اتفاقات بد یا غمناک روی روان انسان اثری منفی می‌گذارد که تا مدت‌ها همراه او خواهد بود.

بیماری های روان

مشکلات روانی و بیماری های عصبی مانند افسردگی ، اسکیزوفرنی، بیماری آلزایمر، بیماری پارکینسون، ADHD ، اختلال دوقطبی و… می‌توانند خواب را تحت تاثیر قرار دهند و موجب بروز خواب دیدن زیاد در افراد شوند.

ترک دارو مانند قرص خواب

همانطور که داروها بر دیدن خواب زیاد تاثیر دارند، ترک دارو بدون تجویز پزشک نیز موجب بروز اختلالات خواب و خواب دیدن زیاد می شود.

تغییرات هورمونی

هورمون ها برای تنظیم بسیاری از فرآیندهای مختلف در بدن از جمله اشتها و متابولیسم، چرخه خواب، چرخه های تولید مثل و عملکرد جنسی، دمای بدن و خلق و خو مهم هستند بنابراین تغییرات هورمونی که با قاعدگی، بارداری و یائسگی همراه است، موجب بروز اختلال در خواب وخواب دیدن زیاد می شود.

مصرف مواد مخدر، الکل و ترک آنها

مصرف مواد مخدر، الکل و ترک آنها بدن کمک از پزشک موجب بروز مشکلات خواب از جمله دیدن خواب های پریشان می شود.

خوردن غذاهای سنگین

مصرف غذای سنگین و پرچرب نزدیک به زمان خواب ممکن است به مشکلاتی مانند سوءهاضمه، رفلاکس معده و اختلال در کیفیت خواب منجر شود. تغذیه قبل از خواب تأثیر قابل‌توجهی بر کیفیت خواب دارد، شما با انتخاب غذاهای مناسب و زمان‌بندی صحیح مصرف آنها، می‌توانید از اختلالات خواب جلوگیری کرده و خواب راحت‌تری را تجربه کنید.

مصرف نوشیدنی های کافئین دار

کافئین می‌تواند به شدت بر کیفیت خواب تأثیر بگذارد، حتی اگر مصرف نوشیدنی های کافئین دار قبل از خواب منجر به بی‌خوابی نشود، می‌تواند کیفیت خواب را تا حد زیادی کاهش دهد و در برخی افراد موجب بروز خواب دیدن زیاد و خواب های شبانه پریشان گردد.

علت خواب دیدن زیاد از نظر طب سنتی

باید بدانید از منظر علم طب سنتی رویا و کابوس های که می بینیم به دلیل مشکلات و بیماری های جسمی می باشند. هر ناحیه از بدن که آسیب ببیند سبب بروز طیف خاصی از خواب و رویاها می شود.

خواب دیدن زیاد به علت تجمع خون در مغزی

اگر خواب هایی که می بینید در طیف سرخی یا گرمی می باشد نشانه این است که خون در مغز شما بیش از حد معمول جمع شده که باید آن را درمان کرد.

خواب دیدن زیاد به علت مشکلات صفرایی

اگر خواب و رویاهایی که می بینید در طیف آتش، خون ریزی، جنگ، تلخی و صاعقه باشد بیانگر خشکی سلولهای مغزی و مشکلات صفرایی می باشد.

خواب دیدن زیاد به علت رطوبت مغز

اگر در خواب آب، برف، سیل، باران، یخ و در کل بی مزگی باشد می تواند نشان دهنده رطوبت بیش از حد مغز باشد.

خواب دیدن زیاد به علت سودا

اگر خواب و رویاهایی از جنس تاریکی، سیاهی، جن دیدن، موجودات عجیب و ترسناک دیدن یا ترش مزگی باشد نشان دهنده سودا و همچنین خشکی توام با سردی می باشد.

خواب دیدن زیاد به علت افزایش سموم

اگر در خواب چیزهای بد بو یا هرچیز دیگری از این طیف می بینید نشانه دهنده این موضوع می باشد که در بدنتان عفونت و اخلاط کثیف جمع شده است.

چرا خواب هایمان را فراموش می کنیم؟

کسی که در اکثر مواقع خواب خود را فراموش می کند و تصور می کند که خوابی ندیده است باید بداند که آلزایمر در مغز او در حال رشد است. چرا که ممکن نیست فردی در طول خواب خود رویا یا کابوسی نبیند و همچنین دچار رطوبت مغزی و بلغم شده است. کسی که همیشه خواب هایش را به یاد می آورد و به خاطر می سپارد علامت تعادل در عملکرد مغز او بوده و همچنین نشان دهنده مغز خشک و تیز هوشی وی است.

اگر در اکثر مواقع پس از بیدار شدن و دیدن خواب از هر طیفی دچار خواب رفتگی سر می شوید باید بدانید که این مسئله یکی از نشانه های اختلال در مغز بوده و باید از نظر سکته مغزی مورد معاینه قرار گیرید.

سخن آخر

علت اینکه در بعضی مواقع فردی به طور مکرر و به تعداد زیاد خواب می بیند بیانگر مشکلات و بیماری هایی می باشد که در بدن بوده ولی مورد توجه قرار نمی گیرد. البته باید بدانید تمام این علت و معلول ها نسبی و تقریبی می باشد و مانند هر دستاورد علمی دیگر ممکن است دچار خطا و اشکال شود.

منبع: روزنامه هفت صبح