باشگاه خبرنگاران جوان - شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران در اطلاعیهای از آغاز طرح تبدیل رایگان خودروهای شخصی مدل ۱۳۹۴ و بالاتر بهمنظور افزایش سهم سوخت پاک سیانجی در سبد سوخت خودروها خبر داد.
در این اطلاعیه آمده است: بهمنظور افزایش سهم سوخت پاک سیانجی در سبد سوخت خودروها، طرح تبدیل رایگان خودروهای شخصی مدل ۱۳۹۴ و بالاتر در دستور کار مدیریت طرح سیانجی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران قرار گرفته است.
این طرح کاملاً رایگان است و متقاضیان بابت تجهیزات ازجمله مخازن و نصب هیچگونه هزینهای پرداخت نمیکنند.
همچنین مالکان خودروهای عمومی (تاکسی، وانتبار و تاکسی اینترنتی) میتوانند، چون گذشته نسبت به ثبت درخواست تبدیل خود اقدام کنند.
مالکان خودروهای عمومی و خودروهای شخصی (مدل ۱۳۹۴ و بالاتر) میتوانند برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبتنام از روز یکشنبه، ۱۸ آبان با مراجعه به پایگاه اینترنتی http://gcr.niopdc.ir درخواست خود را ثبت کنند.