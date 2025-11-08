وعده ۶۰۰ میلیارد سرمایه گذاری که مارک زاکربرگ مدیر متا قبلا در مراسم شام در کاخ سفید بیان کرده بود، اکنون قرار است واقعی شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - شرکت متا در یک پست وبلاگی اعلام کرد تا ۲۰۲۸ میلادی بیش از ۶۰۰ میلیارد دلار برای پشتیبانی از فناوری هوش مصنوعی، زیرساخت و گسترش نیروی کار در آمریکا سرمایه گذاری می کند.

جزئیات این طرح مربوط به تعهدی است که زاکربرگ طی مراسم شام با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و دیگر رهبران هوش مصنوعی در ماه سپتامبر اعلام کرد. او در این مراسم گفت: متا چیزی حدود، نمی دانم، حداقل ۶۰۰ میلیارد دلار تا ۲۰۲۸ میلادی در آمریکا سرمایه گذاری می کند.

در آن زمان به نظر می رسید زاکربرگ درباره رقم دقیق سرمایه گذاری چندان مطمئن نیست. او در حاشیه این مراسم طی مکالمه ای با دونالد ترامپ در لحظه‌ای به‌صورت ناخواسته توسط میکروفون ضبط شد، گفت: مطمئن نبودم شما می‌خواهید از چه عددی استفاده کنید.

سوزان لی مدیر ارشد مالی متا در کنفرانس موسسه گلدمن ساکس در سانفرانسیسکو در همان ماه جزئیات بیشتری درباره تعهد زاکربرگ گفت. کل این رقم نشان دهنده کل طرح های سرمایه گذاری متا در آمریکا از سال جاری تا ۲۰۲۸ میلادی است. این رقم شامل طرح های زیرساخت دیتاسنترهای متا و همچنین تمام سرمایه گذاری ها در جهت پشتیبانی از عملیات های کسب وکار این شرکت در این کشور از جمله استخدام پرسنل می شود.

اکنون متا رقم سرمایه گذاری ۶۰۰ میلیارد دلاری را به طور رسمی اعلام و جزئیاتی درباره تخصیص این طرح نیز مطرح کرده است. این شرکت فناوری از سرمایه مذکور برای توسعه طرح های دیتا سنتری که مصرف آب را کاهش می دهند، استفاده می کند تا ۲۰۳۰ میلادی «آب مثبت» شوند.

این بدان معناست که دیتا سنترها مقدار آبی که به محیط زیست برمی گردانند، بیشتر از مصرفشان خواهد بود. در پست متا آمده است: با ساخت این طرح ها در آمریکا ما نه تنها فناوری هوش مصنوعی و زیرساخت را به جلو می بریم، بلکه شغل ایجادو از اقتصادهای محلی حمایت می کنیم. همچنین پیشرو بودن آمریکا در زمینه فناوری را تضمین می کنیم.

منبع: مهر