گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه امکان ترخیص ۱۰۰ درصدی چای وارداتی را به گمرکات اجرایی ابلاغ کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدعلی بهپوری مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران بخشنامه امکان ترخیص ۱۰۰ درصدی چای خارجی را به گمرکات اجرایی ابلاغ کرد.

بر اساس این بخشنامه و با اعلام وزارت جهاد کشاورزی به گمرک ایران، واردکنندگان چای خشک خارجی می‌توانند محموله‌های خود را مطابق دستورالعمل‌های مربوطه به طور کامل از گمرکات اجرایی ترخیص کنند.

مدت زمان کالا‌های مشمول ترخیص ۱۰۰ درصدی تا یکم آذر امسال است و در صورت تمدید آن از سوی نهاد‌های ذی‌ربط، از سوی گمرک ایران به گمرکات اجرایی ابلاغ خواهد شد.

در حال حاضر واردات ۲۵ قلم کالا شامل برنج خارجی، گندم، گوشت قرمز سرد سنگین، گوشت قرمز گرم سبک، گوشت مرغ، تخم‌مرغ، کنجاله سویا، ذرت، جو، دارو‌های دامی ضروری، انواع کود شیمیایی، سموم تکنیکال شیمیایی، انواع بذر، شکر خام، روغن خوارکی نیمه‌جامد و مایع، روغن خام، حبوبات شامل عدس، لپه نخود و انواع لوبیا، انواع دانه‌های روغنی (سویا) لاستیک سنگین، کاغذ چاپ و تحریر، کاغذ روزنامه، خمیر کاغذ، چای خشک خارجی، دارو و تجهیزات و ملزومات ضروری پزشکی، ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدکننده کالا‌های اساسی مثل کمباین و نشاءکار برنج مشمول ترخیص ۱۰۰ درصدی از گمرکات اجرایی هستند.