باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- صادق ضیائیان‌ مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب جوی پایدار برای اغلب مناطق کشور و برای شهرهای صنعتی و پرجمعیت کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی کرد.

وی ادامه داد:طی پنج روز آینده در اغلب مناطق کشور جوی پایدار حاکم است.

او بیان کرد: طی این مدت در شهرهای صنعتی و پرجمعیت کشور در ساعات اولیه روز افزایش آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می‌شود.

ضیائیان توضیح داد: روز دوشنبه در شرق و جنوب شرق کشور در برخی ساعات سرعت وزش باد افزایش یافته و در مناطق مستعد سبب خیزش گرد و خاک می‌شود.

وی افزود: امشب آسمان تهران کمی ابری، همراه با غبار محلی و گاهی وزش باد ملایم است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۲۱ و کمینه دمای آن به ۱۰ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.